Başkan Çolakbayrakdar; “Depremzede kardeşlerimizin her alanda ihtiyaçlarını karşılıyoruz”

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından AFAD ile Kocasinan Kaymakamlığı’na kayıtlı depremzede aileler ziyaret edilip, ‘Kayseri’ye Hoş geldiniz’ denilerek, talepler karşılanıyor.

Depremin yaralarını sarmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depremzede ailelerin her türlü talepleriyle yakından ilgilendiklerini ve her alanda destek olduklarını söyledi. Depremin ilk saatlerinden itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “İlk andan itibaren Kocasinan Belediyesi olarak hem deprem bölgelerine destek olurken hem de şehrimize gelen depremzedelerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Depremzede kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa her alanda yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bizler her zaman onların yanındayız. Özellikle bu süreçte onların kapılarını tek tek çalarak, temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. AFAD ile Kocasinan Kaymakamlığı’na kayıtlı depremzede ailelerin ihtiyaçları istikametinde giysi, gıda ve yakıt gibi taleplerini yerine getiriyoruz. Ekiplerimiz, sürekli sahada çalışıyor. İnşallah bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla atlatacağız.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tek tek kapıları çalınarak, ihtiyaçların karşılandığı depremzede aileler ise Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden son derece memnun kaldıklarını belirterek; “Allah razı olsun. Başkanımızın ilgisi ve alakasından dolayı teşekkür ediyoruz. Sürekli arayıp, soruyorlar. Taleplerimiz karşılanıyor” diye konuştu.