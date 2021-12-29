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Başkan Çolakbayrakdar: “Çözüm merkezi ile 1 yılda 29 bin 310 talep, çözüme kavuşturuldu”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi ile belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili 2021 yılında 33 bin 688 talep geldiğini ve 29 bin 310’unu çözüme kavuşturulduğunu, bu zamana kadar ise toplam 174 bin 796 talep geldiğini ve 152 bin 618’ını aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

KAYSERİ 29.12.2021, 12:19
Başkan Çolakbayrakdar: “Çözüm merkezi ile 1 yılda 29 bin 310 talep, çözüme kavuşturuldu”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi ile belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili 2021 yılında 33 bin 688 talep geldiğini ve 29 bin 310’unu çözüme kavuşturulduğunu, bu zamana kadar ise toplam 174 bin 796 talep geldiğini ve 152 bin 618’ını aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Çözüm Merkezinin tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında aktaran bir birim olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmeti, merkezi bir yönetim tarzının sahaya yansıması olarak nitelendirdi. Çözüm Merkezi’nin 7 gün 24 saat prensibiyle Kocasinanlılara hizmet verdiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz her proje insan odaklıdır. Çözüm Merkezi de bu anlayışımızın bir ürünüdür. 2016 yılından bu yana Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi ile her gün yüzlerce vatandaşın talep ve isteğini sonuca bağlıyoruz. Vatandaşlarımız, isteklerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, Kocasinan Belediyesi’nin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve Watsapp hattı 0(352) 222 70 00’ nolu telefon numarasından her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor. Biz diyoruz ki; ‘Kocasinan Belediyesi’ne ve Başkana her türlü ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu uygulama belediyeyi, ilçe sakinlerimizle birlikte yönetme tarzıdır. Vatandaşlarımızın beklentilerini isteklerini ve taleplerini yerine getirebiliyor ve vatandaşlarımızı mutlu edebiliyorsak, yönetim tarzı olarak doğru bir yöntem sergiliyoruz demektir.”

Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi’nin hızlı çözüm anlayışıyla vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere yönelik kayıtlar oluşturduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezine kurulduğu günden bugüne kadar toplam 174 bin 796 talep geldiğini belirterek, “Bu taleplere ilişkin belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili 152 bin 618’ını aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulmuştur. Ayrıca bu yıl ise 33 bin 688 talep geldiğini ve 29 bin 310’unu çözüme kavuşturduk. Diğer başvuruların bir kısmı zaman gerektiren işler olduğu için program dahilinde teker teker yerine getirilmektedir. Bir kısmı ise başka kurumların uhdesinde olduğu için yönlendirme yapılmıştır. Çözüm Merkezimizin bu çalışmasına yönelik vatandaşlarımızın olumlu yöndeki dönüşleri de bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinanlıların hak etmiş oldukları hizmetleri yerine getirebilmek için gayretle çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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