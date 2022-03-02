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Başkan Çolakbayrakdar çiftçilerle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi’nde çiftçilerle bir araya geldi. Metropol bir ilçe olan Kocasinan’ın tarım, ziraat ve hayvancılık alanında en büyük üretim kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, tarımsal üretiminin önemine dikkat çekerek, “Eğer ki; çiftçi kardeşlerimiz, ekip, dikmez ve üretmezse, şehirdeki insanlar aç kalır” dedi.

KAYSERİ 02.03.2022, 13:00
Başkan Çolakbayrakdar çiftçilerle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi’nde çiftçilerle bir araya geldi. Metropol bir ilçe olan Kocasinan’ın tarım, ziraat ve hayvancılık alanında en büyük üretim kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, tarımsal üretiminin önemine dikkat çekerek, “Eğer ki; çiftçi kardeşlerimiz, ekip, dikmez ve üretmezse, şehirdeki insanlar aç kalır” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile birlikte Yemliha Mahallesi’nde çiftçilerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onların tek tek fikir ve görüşlerini dinledi. Hükumetin politikaları ve Kocasinan Belediyesinin hizmetleriyle kırsal mahallelerin cazibe merkezi haline geldiğini ve kırsal mahallelerin değerine değer kattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Çiftçilerimizin, daha fazla üretebilmesi ve ürün çeşitliliği için yoğun çaba sarf ediyoruz. Tarımsal üretimi, ziraatı ve hayvancılığı daha fazla artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlçemizde Yemliha bölgesi, en fazla tarım üretiminin yapıldığı yerdir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın doğduğu topraklarda üreterek yaşaması için projeler geliştirip, destekliyoruz. Her zaman çiftçi kardeşlerime dile getirdiğim; ‘Eğer siz buralarda ekmezseniz, dikmezseniz ve üretmezseniz, şehirdeki insanlar aç kalır’. Bu bölgelerde ne kadar çok ekip, dikim ve tarımsal üretim olursa, bir o kadar ülkenin kalkınmasına katkı olur. Tarımsal üretime; ülkemiz, Kayseri’miz ve Kocasinan’ımız el elverişli yerlerdir. Kocasinan bölgesi, Kayseri’deki ziraat ve hayvancılık üretimi alanında yaklaşık yüzde 20’sını oluştururken diğer 15 ilçemizde yüzde 80’nını oluşturmaktadır. Bu noktada en büyük üretim kapasitesi olduğu ilçe Kocasinan’dır. Ayrıca metropol bir ilçe olan Kocasinan, bu konuda avantajlı konuma sahiptir” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak çiftçilere alternatif ürün çeşitliliği sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Siyez ve gacer buğdayı, tıbbı ve aromatik bitkiler, aspir ve organik tarım gibi projelerimizle çiftçilerimizi destekliyoruz. Çiftçi kardeşlerimizin üretmiş oldukları ürünler, şehrimiz ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bundan dolayı yapılan üretimin, ne kadar değerli ve önemli olduğunu göstermektedir. Kocasinan’da yaşayan ve geçimini çiftçilik yaparak sağlayan vatandaşlarımızın, doğdukları topraklarda yaşamalarını sağlayarak refaha ulaştırmak için projeler üretmeye devam edeceğiz. Çiftçi kardeşlerimizle birlikte Kocasinan’da yeni ürünler üretebilmenin önünü açıp, onların daha iyi koşullarda yaşamalarına katkı sağlayacağız. Gayretimiz, Kocasinan’ı tarım, eğitim, bilim, kültür, sanat, spor ve sağlık merkezi yapmak, modern bir dünya şehrinin vizyonuna taşımaktır. Üreticilerimize ve çiftçimize desteğimizi artırarak, devam edeceğiz. Hem şehrimize hem de ülke ekonomisine katkı sunacağız” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise devletin her zaman çiftçinin yanında yer aldığını ve destek verdiğini vurgulayarak, çiftçileri mutlu etmek için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş de Yemlihan’ın ziraat alanında en çok değer verilen mahallelerden birisi olduğunun altını çizerek, “Burada Ziraat Odamıza kayıtlı 700 çiftçimiz var. Kapalı sulama sistemi projesiyle araziler sulanıyor ve çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Yeni yatırımları, bölgemize kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.

Çiftçiler de uygulamalar sayesinde ülke ekonomisine daha fazla katkı sağladıklarını belirterek, hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla her zaman çiftçinin yanında olan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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