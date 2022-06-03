Başkan Çolakbayrakdar: “Bölgenin bütün ihtiyaçlarını, birer birer çözüme kavuşturuyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir köşesinde kesintisiz hizmet ürettiklerini ve bölgenin bütün ihtiyaçlarını birer birer çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Yenidoğan Mahallesindeki kentsel dönüşüm alanında çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, ilçe genelinde yapılan yol çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini ve daha konforlu şekilde vatandaşın hizmetine sunduklarını vurguladı. Kocasinan’ın her bir köşesinde kesintisiz hizmet ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Yenidoğan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanı içerisindeyiz. Burada bir yanda yeni imar çalışmaların başladığı ve inşaatların yükseldiği bir taraftan da imar çalışmaların tamamlanıp, vatandaşların oturmaya başladığı yapılar yer alıyor. Kocasinan Belediyesi olarak bölgede yapılması gereken; yollar, çevre düzenlemesi, park yapımı ve diğer çalışmalarla bu bölgenin bütün ihtiyaçlarını, bu yıl bitirmiş olacağız. Buranın ihtiyacı olan yeni yollarla hem bölgenin trafiği rahatlatacak hem de şehrin ulaşım aksı noktasında tamamlanması gereken Ali İhsan Alçı ile Bekir Yıldız Bulvarı’nın bağlantısını tamamlamış olacağız. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için yeşil alanlar, oyun grupları ve spor yapabilecekleri alanlar inşa etmiş olacağız. Hedefimiz, mahallelerimizin bütün ihtiyaçlarını gidermek ve mahallelerimizi çağa uygun bir şekilde yenileyip, Kocasinan’ımıza, Kayserimize yakışır bir şekilde hizmet verecek duruma getirmektir. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Daha konforlu Kocasinan ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmak bilmeden çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceğiz.”