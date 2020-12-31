Başkan Çolakbayrakdar: “2020 yılında her zamankinden daha fazla çalıştık”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında pandemi nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak ve yaşantısını kolaylaştırmak için her zamankinden daha gayretli ve daha fazla çalıştıklarını vurgulayarak, 2021 yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

2020 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli hemşehrilerim, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Tüm dünya 2020 yılını Koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele ederek geçirdi. Ülkemizi de etkisi altına alan salgının ilk günlerinden itibaren devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında tüm tedbirleri almış, sosyal devlet anlayışı ile hareket ederek salgının vatandaşlarımızın yaşantısı üzerindeki etkilerini en aza indirgemek için gerekli olan tüm adımları atmıştır. Bu süreçte bizlerde belediye olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. Sürecinin zorluğu ve hassasiyetini göz önünde bulundurarak, her zamankinden daha gayretli ve daha çok çalışıp, halkımızın sağlığını korumak ve yaşantısını kolaylaştırmak için çalıştık. Bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirirken diğer yandan da sosyal belediyeciliği en üst seviyeye çıkardık. Bu vesile ile bir kez daha Koronavirüs ile mücadelede büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. 2021 yılının sağlık, mutluluk ve huzur dolu geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, marka ve model şehir olan Kayseri’yi yapılan hizmetlerle daha ileriye taşımaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.