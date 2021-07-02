Başkan Cabbar’dan kurban bağış kampanyasına destek

2021 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle kurbanın yurt içi ve yurt dışındaki muhtaçlara ulaştırmak üzere Develi Müftülüğü tarafından Çarşı Cami önüne kurban standı açıldı.

Develi Müftüsü Emin Patan’ın bilgilendirmede bulunduğu standı ziyaret eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, vekâletle kurban standına bağışta bulundu. Develi Kaymakamı Murat Duru ve Antalya’daki hayırsever iş adamı Fahrettin Sert’in de vekalet yoluyla bağışta bulundukları kurbanların makbuzlarını Başkan Cabbar aldı. Yurt içinde ve yurt dışında muhtaçlara kurban sevinci yaşatmak için Diyanet İşleri Başkanlığının büyük bir özen ve itina ile gayret gösterdiğini belirten Başkan Cabbar; “İmkân sahibi vatandaşlarımızı da Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın güvencesi altında gerçekleştirilen kurban bağış kampanyasına davet ediyorum” dedi.