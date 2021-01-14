Başkan Cabbar ve Büyükşehir ekipleri Yeşilyurt Camiinde incelemelerde bulundu

Dün akşam meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu minaresi yıkılan ve elektrik panosunun da patlamasıyla maddi hasarlar meydana gelen Yeşilyurt Camiindeki hasarları tespit etmek için Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel ile birlikte yerinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla ve selamıyla gerekli incelemelerin yapılacağını belirten ve mahalle sakinleriyle hasbihal eden Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy “Yeşilyurt Mahallemize ve Develimize geçmiş olsun. Rabbim daha büyük afetlerden bizleri muhafaza etsin. Cabbar Başkanımla birlikte Yeşilyurt Mahallemize daha güzel bir cami yapımı için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız” dedi.

Can kaybının yaşanmamasından dolayı Develi olarak şükrettiklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Konuyla alakalı olarak ilk andan itibaren ilgisini eksik etmeyen ve hemen ekibini Yeşilyurt Mahallemize yönlendiren Memduh Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz, hemşerilerimiz ve mahalle sakinlerimizle el ele verip Yeşilyurt Mahallemize yeni bir cami kazandırmak için çalışmalarımıza başlayacağız. Mahalle sakinlerimize tekrar geçmiş olsun diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı İsmail Özdemir mahalle sakinleri adına Başkan Cabbar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel’e mahalle adına teşekkürlerini ileterek, mahalle olarak yeni cami için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.