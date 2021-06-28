Başkan Cabbar Uzun Çarşı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi’nin en işlek çarşılarından olan Uzun Çarşı’daki alt ve üst yapının yenileme çalışmalarını yerince inceleyerek uzun çarşı esnafını ziyaret etti.

Bazalt taşların sökülmesiyle başlayan uzun çarşıda yenileme çalışmalarında; doğalgaz hattının çekilmesi, yağmur drenaj borusu yapılması ve kanalizasyonunun yenilenmesi için zemindeki çalışmalarda sona gelindiğini belirten Başkan Cabbar “Uzun Çarşı esnafımızı ve çalışma yapan ekiplerimizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Uzun çarşı esnafımızın taleplerini dinleyerek çalışmalarımızın hangi aşamada olduğu ile alakalı esnaf kardeşlerimize bilgilendirmede bulunduk ve taleplerini dinledik. Kurban Bayramı’na yetiştirilmesi için tüm ekibimiz yoğun mesai içerisinde alt yapının tamamlanmasının ardından uzun çarşının üst yapıdaki aydınlatılması, tek tip tabelaların yerleştirilmesi ve dış cephelerin kaplanması ile esnafımızın ve hemşerilerimizin kullanımına sunulacaktır. Develi’nin tarihi dokusuna uygun olarak en kısa sürede bitirmeyi planladığımız uzun çarşıdaki yenileme çalışmamızın şimdiden çarşı esnafımıza ve Develimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin hayata geçmesinde bizlerin en büyük destekçisi başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Develili Hemşerimiz Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Uzun çarşı esnafı da çalışmalar hakkında taleplerini dinledikleri için ve yapmış olduğu bilgilendirmeden dolayı Başkan Cabbar’a ve ekibine teşekkür ederek çay ikramında bulundu.