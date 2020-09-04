Başkan Cabbar: “Söz verdiğimiz Millidere mahallemizin yol genişletme çalışması başladı”

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın seçimden önce Millidere mahallesi için büyük önem arz eden 4 kilometrelik yolun yapımı ve genişletme çalışmasına start verildi.

Büyükşehir belediye ekipleri ile beraber yürütülecek olan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Mehmet Cabbar, “Kontrollü sosyal hayata geçilmesi ile birlikte gerek merkez gerek kırsal mahallelerdeki vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz Millidere Mahallemize vermiş olduğumuz 4 km’lik yolun yapımı ve genişletme çalışmasına başlamış bulunuyoruz hemşehrilerimizin gönül rahatlıkla kullanacağı yol çalışmasında bizlere her zaman destek veren başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hemşehrimiz Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.