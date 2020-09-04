Başkan Cabbar: “Söz verdiğimiz Millidere mahallemizin yol genişletme çalışması başladı”
DEVELİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET CABBAR’IN SEÇİMDEN ÖNCE MİLLİ DERE MAHALLESİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDEN 4 KM’LİK YOLUN YAPIMI VE GENİŞLETME ÇALIŞMASINA START VERİLDİ.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın seçimden önce Millidere mahallesi için büyük önem arz eden 4 kilometrelik yolun yapımı ve genişletme çalışmasına start verildi.
Büyükşehir belediye ekipleri ile beraber yürütülecek olan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Mehmet Cabbar, “Kontrollü sosyal hayata geçilmesi ile birlikte gerek merkez gerek kırsal mahallelerdeki vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz Millidere Mahallemize vermiş olduğumuz 4 km’lik yolun yapımı ve genişletme çalışmasına başlamış bulunuyoruz hemşehrilerimizin gönül rahatlıkla kullanacağı yol çalışmasında bizlere her zaman destek veren başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hemşehrimiz Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25