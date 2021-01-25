Başkan Cabbar: "E-sınav salonu Develimize hayırlı olsun"

Özellikle kış günlerinde ve pandemi döneminde sınav saatlerinin akşam olması nedeniyle Kayseri merkezde yapılan ve kursiyerler için maddi, manevi zahmete dönüşen ehliyet sınavı artık Develi’de yapılacak.

Bu zahmeti ortadan kaldırmak talebiyle İl Mili Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na ziyarette bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Develimiz, Yahyalı, Tomarza ve Yeşilhisar’dan toplamda 3 bin kişi için büyük bir kolaylık sağlayarak, bütün bu ilçelerimizin Develimizde sınava girmelerini sağlayacak bir kolaylığı bizlere sağladığı için İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na çok teşekkür ederim. Develimizin bir sınav merkezi olması hususunda büyük gayret gösteren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat Toprak’a ve diğer ilçe milli eğitim müdürlerimize de çok teşekkür ediyor, Develimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.