Başkan Cabbar: "Çopuroğlu başkanımızla yola devam"
KONGRE SONRASI AÇIKLAMA YAPAN DEVELİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET CABBAR; "AK PARTİMİZ TARAFINDAN ŞAHSIMIN DA 22 ÜYEDEN OLUŞAN BÜYÜK KONGRE ÜYELİĞİNE SEÇİLDİĞİ KONGREMİZ, AK PARTİMİZE YAKIŞIR NEZAKET VE SÜKÛNETLE TAMAMLANMIŞTIR" DEDİ.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 7.’si yapılan AK Parti İl Kongresi’nde mevcut başkan Şaban Çopuroğlu güven tazeleyerek yeniden AK Parti il başkanlığı görevine seçildi.
Kongre sonrası açıklama yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "AK Partimiz tarafından şahsımın da 22 üyeden oluşan büyük kongre üyeliğine seçildiği kongremiz, AK Partimize yakışır nezaket ve sükûnetle tamamlanmıştır. Kuruluşundan bu güne muhabbet ve samimiyetle hizmet ettiğimiz partimiz tarafından şahsıma uygun görülen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağım. İl yönetimimizle koordineli ve uyumlu olarak yürüttüğümüz hizmetlerimizi inşallah kan tazelemiş bir şekilde daha büyük heyecan, aşk ve şevkle devam ettireceğiz. Kongremize teşriflerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’ye, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, parti delegelerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyor, yeniden başkanlığa seçilen Şaban Çopuroğlu başkanımı ve yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Halka hizmeti Hakka hizmet bilerek canla başla çalışan AK Partimizin kongrelerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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