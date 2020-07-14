Başkan Cabbar, "Bizler bu vatanı asla sahipsiz bırakmayacağız"

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece neler yaşandığını anlattı.

Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Elbette o günü hiç unutamam. Ankara’ya Belediyemizin işlerini takip etmek için gitmiştik ve o gün akşama doğru Develimize gelmiştik. Eve çekilip yemeğimi yedikten sonra liseye giden oğlum ’Baba herhalde İstanbul boğaz köprüsüne teröristler bomba koymuşlar, bazı haberler çıkmaya başladı’ bilgisini verdi. Bende hemen haberleri açtığımda; aslında ciddi bir sıkıntının olduğunu hissetmiştim" dedi.

Başkan Cabbar, "İl Başkanlığımız hemen beni arayarak ’teşkilatımıza oradan da toplanarak meydanlara çıkmamız gerektiğini, bir kalkışmanın meydana geldiğini’ ifade ettiler. Bizler abdestimizi alıp eşim ve çocuklarımla helalleştik. Önce Ak Parti İlçe teşkilatına geldik bu arada telefon trafiği ile teşkilat üyelerimizi de partimize çağırdık. Bu arada onlar ile birlikte ilk meydana gelen insanlar olarak meydanda toplanmaya başladık" dedi ve şunları anlattı:

"O anda aklımıza gelen bir fikir ile Develi Belediyesine gelerek kendi sesimden tüm anons cihazlarından Develili hemşehrilerimize Cumhuriyetimize sahip çıkmak için, Vatanımıza Milletimize sahip çıkmak için, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkmak için Develi Cumhuriyet meydanına davet ettim. Bu davetimizden sonra Kahraman Develili hemşehrilerim meydanı hınca hınç doldurdular, bir yandan bizler cenabı Allah’a dua ederken öbür yandan da böyle bir kalkışmaya sebebiyet veren Fetö’cü alçaklara lanetler okuduk. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın bizleri meydanlara davet etmesi, güvenlik güçlerinin bu kalkışmayı bertaraf ettiği yönündeki ifadeleri bizlerin yüreğine su serpti. Bizler sabaha kadar gelişmeleri anbe an takip ederek oradan hiç ayrılmadık. Ben buradan tüm Develili Hemşehrilerimize bir kere daha şükranlarımı ifade ediyor, onların Belediye Başkanı olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü; o gün bizleri asla yalnız bırakmadılar hatta onun akabinde tam 28 gün Develi Cumhuriyet meydanı hınca hınç sabahlara kadar, ezanlarla dualarla bizler bunu yapanlara lanet okuduk. Türk milletine ve bizlere liderlik eden Cumhurbaşkanımıza dualar ettik"

Develi halkına 15 Temmuz birlik beraberlik mesajı veren Mehmet Cabbar "15 Temmuz atalarımızın dedelerimizin Çanakkale’de bu Vatan geçilmez, bu Vatan Çiğnenmez, bu bayrak inmez, bu ezan dinmez diyen dedelerimizin ruhunun yansıdığı bir geceydi. Bu ruh hala devam ediyor, biz buradan tüm dünyaya haykırmak istiyoruz ki ’eğer sizler vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza göz diken şer gözleriniz kör olur, uzanan elleriniz kırılır’ İşte bizler Türk milleti olarak 15 temmuz’da bunun destanını yazdık. Nasıl ki Ecdadımız Çanakkale’de yokluklara imkansızlıklara rağmen 7 düvele karşı savaşıp bu cennet Vatanı bizlere bıraktıysa bizlerde bu Vatanı asla sahipsiz bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.