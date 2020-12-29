Başkan Büyüksimitci: “Üretimin önemini pandemi döneminde bir kez daha yaşayarak anladık”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) yılın son meclis toplantısını video konferans sistemi üzerinden yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, maddi manevi birçok zayiatın verildiği yılı geride bıraktıklarını belirterek, 2021 yılının kayıpların telafi edileceği bir yıl olmasını diledi. Ülkemizde özellikle yaz aylarında gevşek para politikası izlendiğine dikkat çeken Özkaya, “Yeni dönemde para politikasındaki sıkılaştırma ve faiz artışları, artan emtia fiyatları ile birleşince önümüzdeki süreçte bir finansal darlık ve yüksek faiz giderleri ile karşılaşacağımızı öngörmekteyim. Bu durum hem işletmelerimizin faaliyetlerini yürütmesi hem de yatırım fikirlerinin önünde duran önemli bir stres kaynağıdır” dedi.

İstihdamla ilgili sorunlara yapısal çözümler bulunması gerektiğini ifade eden Özkaya, bir tarafta yüksek işsizlik oranları varken diğer tarafta yeterli eleman bulamayan işletmeler olduğunu belirterek, bu konunun altında yatan sebeplerin dikkatlice incelenerek tedbir alınması gerektiğini söyledi. Yatırımcının önünü kesen engellerin acilen ortadan kaldırılması gerektiğine de değinen Özkaya, iş davalarında işveren aleylehine dönüşen peşin hükümlerin gözden geçirilmesi ve işletmeler üzerindeki ilave yüklerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

2020 yılını azda olsa bir büyüme ile kapatacaklarını kaydeden Özkaya, “Burada dikkate almamız gereken orta ve uzun vadede yeni bir büyüme modeli üzerinden sürdürülebilir, nitelikli yapı ile sanayinin GSMH içindeki payının hızla artırılmasıdır. Büyümedeki sanayinin payını yukarılara çekmemiz gerekir. Sanayicilerimizi verimliliğe odaklı yatırımlara yönlendirmeliyiz. Zaman ve kaynak israfını da önleyerek ülke ekonomisine azami ölçüde katkı sağlamalıyız” diye konuştu.

Konuşmalarını yapmak üzere söz alan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan birçok olumsuzluklarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, kayıpları telafi etme adına 2021 yılından umutlu olduklarını söyledi. Sağlık sorunu gibi görünen covid-19’un tüm dünyada ciddi bir ekonomik daralmaya sebep olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Pandemi döneminde korunma ve tedavi sürecinde uygulanan tedbirler, ülkelerin ekonomileri üzerinde negatif yönde etkiler oluşturarak bir çeşit küresel krize yol açtı. Reel ekonomi ve özellikle hizmetler sektöründe ciddi ölçüde küresel bir daralma yaşandı. Kovid-19 sağlık krizi gibi görünse de etkileri itibarıyla tüm dünyada ciddi bir ekonomik daralmaya sebep oldu. Geldiğimiz noktada aşı seferberliği ile dünya geneline temkinli bir iyimserlik yaşanıyor olsa da, İngiltere ve bazı ülkelerde virüsün mutasyona uğraması hepimizi endişelendiriyor” dedi.

Büyüksimitci, pandemiye bağlı ekonomik zorlukların Türkiye’yi de etkisi altına alsa da, gerek büyüme rakamları gerekse sanayi üretim endeksindeki artışların kendilerini 2021 adına umutlandırdığını belirterek, sanayinin ve üretimin bir ülke açısından ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde bir kez daha yaşayarak gördüklerini söyledi. “2021 yılı aşı ve toparlanma yılı olacak” diyen Büyüksimitci, “Genel kanı, aşı ile birlikte küresel büyümenin 2021’de hızlı şekilde toparlanacağı yönünde. Önümüzdeki yıl sürdürülebilir bir enflasyon, istikrarlı bir faiz ve kur düzeyi ile birlikte ekonomimize olan güvenin tesis edilerek, yatırımcılarımızın yeniden yatırım fırsatlarını değerlendirmeye alacaklarına inanıyorum” diye konuştu. Birçok sektörde hammadde temininde zorluklar yaşandığına değinen Başkan Büyüksimitci şunları söyledi:

“Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek adına 7 trilyon doların üzerinde destek verdiler. Piyasaya sürülen bu kaynaklar, gerçek hedeflerine ulaşmak yerine, kontrolsüz bir şekilde kullanılarak, hammadde fiyatlarında fırsatçılık yaparak spekülatif ve ölçüsüz kazançların ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu olumsuz durum sanayi şirketlerimizin işletme sermaye ihtiyaçlarını artırırken maliyet enflasyonuna da neden oluyor. Hammadde ve ara mamul sorununun ivedilikle çözülmesi için TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklioğlu’na konuyu ilettik. Kendisi bizzat konuyu bakanlıklar nezdinde takip ediyor. İnşallah kısa sürede çözülmesini ümit ediyoruz.”

Sanayicinin eleman sıkıntısının bu yılda devam ettiğin, gençleri sanayide istihdam edemediklerini, daha çok hizmetler sektörü ve resmi kurumları tercih ettiklerini belirterek, bu konuyu önümüzdeki günlerde kapsamlı bir şekilde ele alarak gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi. KAYSO ve KTO ortaklığında, ORAN desteği ile yürüttükleri Verimlilik Koordinasyon Ofisi Projesi hakkında da bilgiler veren Başkan Büyüksimitci, proje kapsamında mobilya, elektrikli ev aletleri, fabrikasyon metal ürünleri ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren 50 firmaya yalın dönüşüm danışmanlık hizmeti vereceklerini belirterek, hedeflerinin firmalarda yüzde 25 ve üzeri net verimlilik artışı sağlamak ve bunu sürekli hale getirmek olduğunu söyledi.

İhracat rakamları hakkında da bilgiler veren Büyüksimitci, ihracat rakamlarında geçen yılı yakaladıklarını ve bir miktarda geçtiklerini belirterek, “TÜİK verilerine göre Kayseri olarak ekim ayında Türkiye ortalamasının yaklaşık üç katı bir büyüme yakaladık. Ocak-Ekim verilerine baktığımızda Kayseri olarak iller arası sıralamada tekrardan 10. Sıraya çıktık. Öncelikli hedefimiz bu sırayı korumak, daha sonrada üst sıralara çıkmak olacaktır” şeklinde konuştu.

Toplantıya, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.