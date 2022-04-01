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Başkan Büyüksimitci: “Türkiye’nin Barış Yanlı Politikası Tüm Dünyadan Takdir Topluyor”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) mart ayı meclis toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

KAYSERİ 01.04.2022, 16:10
Başkan Büyüksimitci: “Türkiye’nin Barış Yanlı Politikası Tüm Dünyadan Takdir Topluyor”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) mart ayı meclis toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Toplantıya, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri ile birlikte TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, meclis üyelerinin Ramazan ayını tebrik ederek sözlerine başladı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de yüksek enflasyon tehdidi altında olduğuna vurgu yapan Özkaya, “Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte emtia fiyatlarının artması ve turizmde beklentilerin tam karşılanamayacak olması, cari açık problemlerini de tetiklemektedir. Bir de buna Ukrayna’ya yapılan yıllık yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatımızın durması eklenmiştir. Temennimiz hem Türkiye hem dünya açısından en kısa zamanda barışın sağlanmasıdır. Akan kan bir an önce durmalı insani dram sona ermelidir” diye konuştu. Enerji ve hammadde tedariki ile ilgili iki sorunun adeta üretimi tehdit eder boyuta geldiğini ifade eden Özkaya, “OSB’lerde doğalgaz kullanımında kademeli fiyat tarifesi nedeniyle enerji yoğun sektörlerimiz faaliyetlerinde kısıtlama getirmeye başlamasına sebebiyet vermiştir. Bu konu kademeli fiyat tarifesinden vazgeçilerek ivedilikle çözüme kavuşturulması gereken bir husustur. Aksi takdirde bu sektörlerin sürdürülebilirliği tehlike altındadır” şeklinde konuştu. Daha sonra söz alan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, meclis üyelerinin Ramazan ayını tebrik ederek, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Rusya-Ukrayna savaşının ekonomileri yeni risklerle karşı karşıya bıraktığını belirten Başkan Büyüksimitci, “İki ülke arasındaki savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri de hiç şüphesiz Türkiye’dir. Bu savaş, dış ticaret, turizm, enerji ve tarım gibi birçok alanda ülkemizi etkilemeye başlamıştır. Hem Rusya hem de Ukrayna ile tarımsal ürün tedarikinden enerjiye, hammadde temininden turizme kadar geniş bir yelpazede işbirliğine sahibiz. Savaş uzadıkça enflasyonla birlikte emtia fiyatlarının da yükseleceği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi bundan sonrada Türkiye’nin bu ülkelerle ilişkilerini titizlikle ve dengeli bir şekilde yürütmesinin kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz” dedi. Ülke olarak Rusya ile 34,7 milyar dolar, Ukrayna ile de 7,4 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğumuzu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Kayseri olarak da 2021 yılında Rusya’dan 262 milyon dolar ithalat, 49,5 milyon dolarda ihracat yapmışız. Bu ülke ile toplam ticaret hacmimiz 311,6 milyon dolar. Ukrayna ile de 73 milyon dolar ithalat, 21 milyon dolar ihracat olmak üzere 94 milyon dolarlık ihracat hacmine sahibiz” diye konuştu. Enerji ve doğalgazın ekonomimiz için en önemli faktörlerin başında geldiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci şunları söyledi;

“Bugün doğalgaz ithalatımızın yaklaşık üçte birini Rusya’dan yapıyoruz. Diğer önemli bir etki alanı da hiç kuşkusuz turizmdir. Ülkemize gelen turist sayısının yüzde 23’ü bu iki ülkeden gelmektedir. Rakamların da gösterdiği gibi savaş ortamının bu iki ülke ile olan ticaret ve turizm hacmimizi daraltacağı, tedarik zincirlerimizi aksatacağı, gıda ve enerji faturamızı artıracağı ve cari dengeyi olumsuz etkileyeceği son derece açıktır.”

Ülke olarak bu savaştan çıkarmamız gereken bazı sonuçlar olduğuna dikkat çeken Büyüksimitci, bulunduğumuz coğrafyada Türkiye olarak her alanda güçlü olmak mecburiyetinde olduğumuzu, bu bölgede ortaya çıkabilecek her türlü tehdidi göğüsleyebilecek hatta tehditleri fırsata çevirebilecek bir Türkiye oluşturmak için var gücümüzle çalışmamız gerektiğini söyledi. Enerji başta olmak üzere, birçok alanda tedarik kanallarının çeşitlendirilerek ülkemizin tedarik zinciri güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, yerli ve temiz enerji kaynaklarına dayalı üretimin desteklenmesi ve enerji verimliliğinin artırılarak enerji arz güvenliğinin sağlanmasının kritik öneme sahip olduğunu belirterek, Oda olarak bu konuda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Başkan Büyüksimitci, yine ülkemiz için son derece önemli olan tarım ürünlerinin ithalat ve üretim politikasının gözden geçirilerek, gelecek yıllar için çok daha güçlü tarımsal politikalar ve üretim stratejileri oluşturulmasının da kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Bu süreçte Türkiye’nin barış yanlı politikasının tüm dünyadan takdir topladığını ifade eden Büyüksimitci, tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen bu savaşın diplomatik olarak çözülebilmesi için gayret ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

İhracat rakamları hakkında da bilgiler veren Başkan Büyüksimitci, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,43 artışla 311 milyon 163 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, aylık bazda ise bir önceki aya göre yüzde 16’nın biraz üzerinde bir artış olduğunu belirterek, ülke ekonomisine katkı sunan başta Kayserili sanayiciler olmak üzere tüm ihracatçılara teşekkür etti.

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