Başkan Büyüksimitci: “Sanayi üretimi ekonomimizi ayakta tutmaya devam ediyor”

Kayseri Sanayi Odası(KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bütüksimitci, yüzde 21,7’lik ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirerek, sanayi üretiminin büyüme rakamlarına güçlü bir şekilde yansıdığını söyledi.

Başkan Büyüksimitci, yaptığı açıklamada, “Türkiye ekonomisi bu yıl ikinci çeyrekte beklentiler doğrultusunda yüzde 21,7 büyüyerek, son yılların en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15,9 küçülme yaşayan sanayi üretimi bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 40,5 ile güçlü bir büyüme performansına imza attı. Yaşanan tüm zorluklara ve pandeminin etkilerine rağmen sanayi üretimi ekonomimizi ayakta tutmaya devam ediyor” dedi. Hizmetler sektöründe yaşanan, ihracat ve makine teçhizat yatırımlarının da büyümeye ciddi katkı verdiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Geçen yıl ikinci çeyrekte yüzde 26,7 küçülen hizmetler sektöründe bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme yüzde 45,8 seviyesinde oldu. Makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 35,2’lik büyüme son dört çeyrektir güçlü yatırım iştahının sürdüğünü gösteriyor. İhracatın büyümeye katkısı yılın ilk yarısında 10,8 puan oldu. Tün bu gelişmeler iş insanlarımızın yatırım ve üretim kararlılığında olduğunun bir göstergesidir. İnşallah bu kararlılıkla devam edersek, güçlü büyüme rakamlarını hem üçüncü çeyrekte hem de yılsonunda yine göreceğiz” diye konuştu.

Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Büyüksimitci, kamu ve özel sektör elbirliği ile daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat yaparak, Türkiye’yi büyütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.