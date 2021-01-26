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Başkan Büyüksimitçi: “Salgın Sonrasında Oluşacak Yeni Dünya Düzenine Hazırlıklı Olmalıyız”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 2021 yılının ilk meclis toplantısını videokonferans sistemi üzerinden yaptı. Toplantıya, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.

KAYSERİ 26.01.2021, 13:08
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Başkan Büyüksimitçi: “Salgın Sonrasında Oluşacak Yeni Dünya Düzenine Hazırlıklı Olmalıyız”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 2021 yılının ilk meclis toplantısını videokonferans sistemi üzerinden yaptı. Toplantıya, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkan Yardımcısı İlhan Baloğlu, devletin alacaklarla ilgili uyguladığı haciz kararlarının işadamlarını zora soktuğunu belirterek, “Devletin alacağı çok cüzi bir miktar bile olsa haciz kararı çıktığı zaman işadamlarının bütün hesaplarına haciz konuyor. Buda sanayici ve işadamlarımızı zaman zaman zora sokabiliyor. Mevcut alacak kadar yada bir miktar üzerinde haciz işlemi uygulanmasının yerinde olacağı kanaatindeyim. Konunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Konuşmalarını yapmak üzere söz alan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’un babası Hacı Mehmet Gülsoy ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başladı. 2020 yılında küresel ekonominin gündeminin Covid-19 salgını olduğuna dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “Pandemi nedeni ile küresel tedarik zincirlerinin işleyişi bozuldu, kısıtlamalar küresel finans piyasalarında keskin düşüşlere yol açtı. Uluslararası ekonomi kurumlarınca, 2. Dünya Savaşından itibaren en yüksek küçülmenin yaşandığı dönem olarak görülüyor. Bazı hesaplamalara göre de salgının dünya ekonomisine verdiği zararın 3,4 trilyon dolar civarında olduğu belirtiliyor” dedi.

Ülkemizde de, özellikle mart-haziran aralığında, üretimin yavaşladığı, talebin daraldığı ve ticaretin duraksadığı bir dönem yaşandığına dikkat çeken Büyüksimitci, “İzolasyonların kısmen kaldırılmaya başladığı 2020 yılının üçüncü çeyreği itibariyle toparlanma başladı ve Türkiye yüzde 6,7 büyüdü. Bundan sonraki süreçte önemli olan bu büyümenin sürdürülebilir olmasıdır. Yılın son çeyreğinde ivmelenme azalsa da öncü rakamlar pozitif bir büyüme göreceğimize işaret ediyor. Ülkemizde ve tüm dünyada uygulanmaya başlanan Covid-19 aşısı ile pandeminin ekonomiye olan olumsuz etkilerinin azalacağını umuyoruz” diye konuştu. Başkan Büyüksimitci, bu süreçte Oda olarak sanayicilerin ihtiyaç duydukları her konuda gerek TOBB gerekse Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunarak, yaşanan sorunlara çözüm üretmeye ve projeler geliştirmeye gayret ettiklerini söyledi. Türkiye’nin salgın sonrası döneme hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyüksimitci, “Salgın sonrasında oluşacak yeni dünya düzeni içinde öne çıkmak, rekabetçiliği artırmak, yeni tedarik ağının içinde var olmak için yeni politikalar üretmek zorundayız. Bundan sonraki süreçte hedeflerimize ulaşmamızın en önemli unsurları; teknolojik dönüşümü sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmak ve verimliliğimizi artırmak olmalıdır” dedi. Rakamlarla 2020 yılını ve Kayseri Sanayi Odası projelerini değerlendiren Başkan Büyüksimitci, 2020 yılında ithalatın yaklaşık iki katı ihracat yaptıklarına dikkat çekerek, “İhracatın ithalatı karşılama oranı yaklaşık yüzde 206 seviyelerinde. Türkiye’nin oranı bunun tam tersi. Biz Kayseri olarak cari açığa pozitif katkı veren ve artı değer üreten bir şehiriz. İhracat ilk bin sıralamasında Kayseri’den 17 firmamız var. İnşallah bu sayıyı önümüzdeki yıllarda daha da artıracağız. Türkiye’nin yıllık ihracat birim değerine baktığımızda bu rakam 1,06 dolar iken Kayserimizin ihracat kilogram birim değeri 1,81 dolar civarında. Burada da Türkiye’nin rakamlarından çok daha iyi durumdayız. Bu rakamları daha yukarılara çekmek için gayretlerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

Her geçen yıl ihracatçı firma sayılarını artırdıklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, geçen yıl bin 583 olan ihracatçı firma sayısının bu yıl bin 684 olduğunu, mobilya ve elektrikli ev aletleri ihracatında Türkiye’de ikinci sırada, kablo üretiminde ise üçüncü sırada olduklarını açıklayarak, 2020 yılını 2 milyar 600 milyon doların üzerinde bir rakamla kapatacaklarını söyledi. Kayseri Sanayi Odası tarafından yürütülen projelere de değinen Başkan Büyüksimitci, en önemli projelerinin Kayseri Model Fabrika olduğunu, model fabrikanın çalışmaya başladığını ve çok ciddi projeler yürüttüğünü belirterek, verimlilik koordinasyon ofisi ile birlikte yürütecekleri çalışmalarla Kayserili firmalarda yüzde 25 verimlilik artışı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Son olarak söz alan Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, hammadde tedariklerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, hammadde tedariki için cezai şartlar koyarak anlaşma yapan firmaların yaşanabilecek gecikmeleri dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu. Sanayiciler olarak gerek nitelikli gerekse niteliksiz eleman konusunda sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Özkaya, istihdamla ilgili sorunların reel sektörde meslek grupları, hafif meslek grupları, tehlikeli sınıflar şeklinde tasnifler yapılarak vergisel dilimlerde çalışanlara avantaj sağlayacak düzenlemeler yapılmasının yerinde olacağını söyledi. OSB’lerde yapı kayıt belgesi olan firmaların parsel birleştirmelerinde yaşanan ruhsat sorunun çözüldüğünü belirterek, bu konuda gerekli girişimlerde bulunun KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.

Toplantının sonunda TOBB Türkiye 100 yarışmasında dereceye giren Vilinze Mobilya, Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Form Demir Çelik firmalarına şehrimiz ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci tarafından plaket takdim edildi.
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