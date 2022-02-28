banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı
Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı
Muhalefetin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi açıklandı
Muhalefetin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi açıklandı
Rusya Merkez Bankası'ndan flaş faiz artışı kararı!
Rusya Merkez Bankası'ndan flaş faiz artışı kararı!
Pistler doldu taştı, otellerde yer kalmadı
Pistler doldu taştı, otellerde yer kalmadı

Başkan Büyüksimitci: “İhracatımızı artırarak ülkemizi daha da büyüteceğiz”

2021 yılı büyüme rakamlarını ve ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “İhracatımızı daha fazla artırarak ülkemizi istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

KAYSERİ 28.02.2022, 13:53
Başkan Büyüksimitci: “İhracatımızı artırarak ülkemizi daha da büyüteceğiz”

2021 yılı büyüme rakamlarını ve ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “İhracatımızı daha fazla artırarak ülkemizi istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

2021 yılı büyüme rakamlarının beklentiler doğrultusunda çift hane olarak gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu açıklayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; “Türkiye ekonomisi 2021’in dördüncü çeyreğinde beklentiler doğrultusunda yüzde 9,1 büyüdü. Böylece 2021 yılını yüzde 11 oranında bir büyüme ile kapatmış olduk. Büyümeye üretim ve ihracattan ciddi katkı gelmesi ayrıca memnuniyet verici. Pandeminin etkilerinin halen devam ettiği böylesi zorlu bir dönemde yüzde 11 gibi bir büyüme sanayici ve işadamlarımız için büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu. İhracatımızı daha fazla artırarak, ülkemizi istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz” dedi. Büyüksimitci, “Kalıcı ve sağlıklı bir büyüme için üretmekten başka çaremiz yok. İhracat artış hızının istikrarlı bir şekilde devam etmesi, büyümeye pozitif katkıyı sürdürecektir. Daha güçlü bir Türkiye için devletimizin de destekleri ile var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı ihracat rakamlarını da değerlendiren KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Türkiye ihracatının bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 17,24 oranında artarken, Kayseri ihracatının aynı dönemde 13,12 oranında artarak, 268 milyon 140 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

2022 yılı ocak ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise ABD, Almanya ve Irak’ın ilk üç sırayı aldığını söyledi. Geçen yıl ihracat hedeflerini aştıklarını hatırlatan Büyüksimitci, “Geçen yılki 3,5 milyar dolarlık hedefimizin yaklaşık 110 milyon dolar fazlasını yaptık. Bu yıl içinse 4 milyar dolar hedef koyduk. Şimdi yeni hedefimize odaklanarak, inşallah hep birlikte yeni rekorlar kıracağız. Hem büyüme rakamlarında, hem de ihracat rakamlarında bize bu gururu yaşatan tüm sanayici, işadamları ve çalışanlarımıza şükranlarımız sunuyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18