Başkan Büyüksimitci: “4. OSB İçin Çalışma Yapıyoruz”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkan Yardımcısı İlhan Baloğlu, aşılanma sürecinin hızlı bir şekilde devam etmesinin sanayide verimliliği artıracağına dikkat çekerek, meclis üyelerin aşı konusunda titizlik göstermeleri yönünde çağrıda bulundu. Daha sonra söz alan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, toplantıya katılımlarından dolayı AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a teşekkür ederek, “Sayın Bakanımız bir telefon kadar uzağımızda. Ne zaman arasak kendisine rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Kendisi konulara hakim olduğu için sıkıntılarımızı anlatmakta zorluk çekmiyoruz. Bu güne kadar hep yanımızda oldular. Sanayicimize verdikleri desteklerden dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi. Terör örgütüne karşı yapılan operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet dileyen Başkan Büyüksimitci, Devletimizin terörle mücadelesinin sonuna kadar yanında olduklarını bir kez daha vurguladı. Geçen yıl mart ayındaki ilk tam kapanmadan sonra en hızlı toparlanmanın sanayide yaşandığını ifade eden Büyüksimitci, “Sanayi sektöründe faaliyetlerin artarak devam etmesi ekonominin ayakta kalmasını ve büyümenin devam etmesini sağladı. Konteyner sıkıntısı başta olmak üzere emtia, ara mal ve yarı mamul ürünlerde döviz bazındaki artışlar sanayicinin üretim gücünü önemli ölçüde etkilese de, hükümetimizin de aldığı tedbirlerle bugün çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi. Kayseri sanayicisinin pandemi koşullarına rağmen üretim ve istihdamdan taviz vermeden büyük fedakârlık örneği sergilediğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Kayserili sanayiciler olarak Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sunma çabasındayız. Büyüme rakamlarından da görüldüğü gibi etkin aşılama ile hizmetler ve turizm sektörünün de katkıları ile 2021 yılını sürpriz bir büyüme ile kapatacağımız inancındayım. 2022 yılının da çok daha iyi olacağı düşüncesindeyim” dedi. 4. OSB için çalışma yaptıklarını açıklayan Büyüksimitci şunları söyledi;

Kayserili sanayicilerimizin yatırım iştahı devam ediyor. İncesu OSB’mizde genişleme çalışması yapıyoruz. Sanayicilerimizden ve yeni yatırımcılarımızdan ilave organize sanayi bölgesi açılması için gelen talepler üzerine 4. organize sanayi bölgesi içinde çalışma yapıyoruz. İlk etap 6 milyon metrekare olacak şekilde. Bildiğiniz gibi Kayseri’de toplam 43 milyon metrekare OSB ve serbest bölgede alanımız var. OSB’lerimizde doluluk oranımız ise %85.”

Bir ülkenin geleceği için üretimin çok önemli olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, “Sanayiciler olarak her zaman altını çizdiğimiz bir konu var. Üretim ülkemizin olmazsa olmazlarından. Üretimi asla ve asla bırakmamamız gerekiyor. ISO 500’deki ve ihracatta ilk bindeki firmalarımızın sayısını artırmamız gerekiyor. Bunun içinde Kayserimizde yeterli güç, azim ve girişimcimiz var. Bizlerde Kayseri Sanayi Odası olarak ülkemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan tüm üyelerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizin geleceği için emek verip gayret gösteren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 büyüdüğünü ifade eden başkan Büyüksimitci, “Bu aynı zamanda 2018 ilk çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme rakamı olurken, Türkiye dünyada Çin ve Tayvan’ın ardından ilk çeyrekte en hızlı büyüyen ülke olma başarısını gösterdi. Özellikle sanayi sektörü birinci çeyrekte yüzde 11,7’lik büyüme ile itici güç olmaya devam ediyor. İnşallah yılın ikinci çeyreğinde çift haneli bir büyüme hep birlikte göreceğiz. 2021 ve sonrasında büyümenin sürdürülebilir olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomideki zorlu şartlara rağmen ülkemizin büyümesine katkı veren tüm üyelerimize, sanayicilerimize, işadamlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. İSO İlk 500 verilerini değerlendiren Başkan Büyüksimitci, “İSO ilk 500’de bu sene 15 firmamız var. Kayseri olarak büyük illeri saymazsak Anadolu’da Gaziantep’ten sonra ikinci iliz. Tüm Türkiye genelinde ise yedinci sıradayız. Geçen yılda yedinci sıradaydık. İnşallah ikinci 500’de daha fazla firmamızın yer almasını ümit ediyoruz. Ben bu vesile ile listede yer alan tüm firmalarımızı, bir kez daha tebrik ediyorum. Yöneticisinden en alt kademedeki çalışanlarına kadar, ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Sanayide kullanılan doğalgaz ve elektrik tüketimlerinin arttığına dikkat çeken Büyüksimitci, üç OSB ve bir serbest bölgede kullanılan doğalgaz tüketiminin geçen yılın nisan ayına göre yaklaşık yüzde 85, elektrik kullanımının ise yaklaşık yüzde 66 oranında arttığını belirterek, bu verilerin ilk çeyrek büyüme rakamlarını da desteklediğini söyledi.

İhracat rakamları hakkında da bilgiler veren Başkan Büyüksimitci, Kayseri olarak Türkiye’nin artış hızının üzerinde bir ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, “Nisan ayı ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 134,7’lik artışla, 298,9 milyon dolara ulaşarak yıllık bazda bir rekora imza attı. Aynı dönemde Türkiye’nin ihracatı yüzde 109 oranında arttı. 2021 yılı ilk dört aylık artışımız ise geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 47 oranında artarken, Türkiye’nin ihracatı 33,1 oranında artmış durumda. İnşallah 3 milyar dolarlık hedefimizi revize ederek 3,5 milyar dolar yapmak için gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu. Daha sonra sanayicilerden gelen; Yeniden Yapılandırma Kanunu, plastik atıkların ithaline getirilen kısıtlama, OSB’lerin genişlemesi ve sanayide yaşanan hammadde ve konteyner sorunları gibi talepleri dinleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, tüm bu konularla ilgili notlarını aldığını ve ilgili bakanlarla görüşeceğini söyledi.

Elitaş, “Milletvekilliği dönemimizde sizlerin de faydasına olacak birçok olumlu işe imza attık. Benim görevim sizin sözcünüz olmak. Benim görevim sizin hukukunuzu makul çerçeveler içinde savunmak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Sıkıntıların birçoğu pandemi kaynaklı. İnşallah sıkıntılarımızı aşacağız. Bu gemiyi hep birlikte yürüteceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha geniş katılımlı bir toplantıda yine sizlerle beraber olacağız. Meclis toplantısına davetlerinden dolayı sayın başkanımıza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.