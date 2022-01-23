Başkan Büyükkılıç’tan Yöresel Ürünler Fuarı’na ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yöresel Ürünler Fuarı’nı ziyaret ederek, ürünleri inceledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’na kurulan ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen firmaların yöresel ürünlerin sergilendiği Yöresel Ürünler Fuarı’nı ziyaret ederek, stantları gezdi.

Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, esnaflara bereketli alışverişler diledi. Büyükkılıç, vatandaşların ve esnafın buluştuğu fuarın, gerek şehre, gerekse ülkeye hayırlı, bereketli kazançlar sağlaması temennisinde bulundu.

Ziyareti sırasında esnaftan satışlar hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla bol bol sohbet etti ve kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların isteğini geri çevirmedi.

Ayrıca Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne özel hazırlanan künefenin şerbetini dökerek vatandaşlara ikram etmeyi ihmal etmedi.