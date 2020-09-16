Başkan Büyükkılıç’tan yol denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’in eteklerindeki iki önemli yerleşim yeri Hisarcık ile Hacılar arasındaki yolun genişletme ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaları yerinde denetledi. Başkan Büyükkılıç, “Hisarcık, Kıranardı ve Hacılar güzergahını ilgilendiren önemli bir çalışma yürütüyoruz.” dedi.

Kentsel yaşamın en önemli unsurlarından “ulaşım” konusundaki çalışmalara özel önem veren ve Kayseri’yi her anlamda olduğu gibi ulaşımda da daha kaliteli ve konforlu noktalara taşımak isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yol çalışmalarını titizlikle takip ediyor. Başkan Büyükkılıç, Hisarcık ile Hacılar arasındaki yolda incelemelerde bulunarak yolun genişletilmesi ve iyileştirilmesine yönelik devam eden çalışmaları yerinde gördü. Hisarcık ve Hacılar arasındaki yol çalışmasının çok önemli olduğunu kaydeden Büyükkılıç, “Şu anda Hisarcık, Kıranardı ve Hacılar güzergahını ilgilendiren önemli bir çalışmanın yapıldığı yerdeyiz. Amacımız buradaki yoğun trafiği rahatlatmak. 20 metre bir mesafeyle genişletmesini sağlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. Fen İşleri ekibimize teşekkür ediyorum. Yolumuzun standardı yükseldikten sonra kazasız, belasız, vatandaşlarımızın burada istifade etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Salgın süresi boyunca nereye giderse gitsin pandemi süreci hakkında da sürekli bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulunan Başkan Büyükkılıç, bir kez daha Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarının çok önemli olduğunu hatırlattı.