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Başkan Büyükkılıç’tan Yeşilhisar’da muhtarlarla yatırım değerlendirme toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve 35 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek, taleplerini dinleyip, ilçede 2022 yılında yapılması planlanan çalışmaları masaya yatırdı.

KAYSERİ 30.11.2021, 15:14
Başkan Büyükkılıç’tan Yeşilhisar’da muhtarlarla yatırım değerlendirme toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve 35 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek, taleplerini dinleyip, ilçede 2022 yılında yapılması planlanan çalışmaları masaya yatırdı.

Başkan Büyükkılıç, içmece şifalı suyundan, balon turizmine, Soğanlısı’ndan Sultan Sazlığı’na kadar adeta turizm cenneti olan Yeşilhisar ilçesinde 2021 yılında yapılan hizmetleri değerlendirmek, 2022 yılında yapılacak yatırımları görüşmek üzere istişare toplantısı yaptı. KAYMEK Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çeçen, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel ve 35 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların mahallelerdeki çoğu sıkıntıyı göğüslediğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, muhtarlara seslenerek, “Bizler de sizlere layık olmak, sizlerin elini güçlendirmek, sizlerin bilgileri dâhilinde değerli belediye başkanımızla dayanışma içerisinde, altyapı kurulularımızla birlikte mahallelerimizi onurlu bir şekilde yaşayacağınız konuma getirmek için gece demeden gündüz demeden 16 ilçemizde gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Gece demeden, gündüz demeden gayretle çalışıyoruz. Sizlerin talepleri, tavsiyeleri, istekleri doğrultusunda bizim planladıklarımızın yanında, 2022 yılında hizmetlerle sizi buluşturmaya gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Büyükkılıç, uyum kültürünün bereket getirdiğinin altını çizerek, “Birbiriyle didişen değil, dayanışan bir anlayış sergilendiğini hep beraber görmekteyiz. 16 ilçe belediye başkanının aynı kaygının insanının olmasının büyükşehrimiz ile birlikte şehrimize bereket getirdiğinin farkındayız. Milletvekillerimizle, bakanlarımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dayanışma içerisinde Ankara-Kayseri, adeta el ele, kol kola bu güzel ülkemize hizmet etmek için çırpınıyor, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında el ele, gönül gönüle vermemiz gerektiğinin hepimiz bilincindeyiz. Çok şükür bu anlayış içerisinde aşılmayacak hiçbir problem, çözülmeyecek hiçbir sorun kalmaz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, ilçede yapılacak ve yapılmakta olan yatırım ve hizmetlerden şöyle bahsetti;

“Yeşilhisar’ımızda bir Millet Bahçesi çalışması var, ihalesi gerçekleştirildi, yapım çalışmalarına başlandı. Soğanlı meydan düzenlemesi projelendirildi, o bölgede çalışmalarımız yapılacak. Aynı zamanda balon turizmi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 8 firma orada ruhsat aldı, altyapı ile ilgili eksikliklerimizi tamamlayacağız. Ayrıca Karayolları Genel Müdürümüzle görüşmelerimiz sonrasında Yeşilhisar’ımız ile Ürgüp arasındaki o güzergâhtaki anayolun ıslahı konusunda da çalışmaların yapılacağını takip ediyoruz. Onun da devam edeceğine inanıyoruz. Daha dün itibariyle Soğanlı Tahtalı Kilisesi’nin restorasyon çalışması ile ilgili projeler onaylandı, kuruldan geçti. Projeler onaylandığında bu tarihi dokunun da restorasyonunun yapılacağını paylaşmak isterim. Kütüphane konusunda inşallah 2022 yılında Yeşilhisar’ımıza yakışır bir kütüphane yenileme çalışmamızı yapacağımızı paylaşmak isterim. Burada açık yüzme havuzu vardı. Yeşilhisar gibi bir ilçemize yakışmıyor. İnşallah onu da kapalı yüzme havuzuna dönüştürüyoruz. Tarihi hamamın restorasyon çalışmasında yine proje çalışmaları devam ediyor. Toplamda 16 milyon 537 bin liralık Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’mızın yapmış olduğu çalışmalar var. Yaya yolu yapımı, Sultan Sazlığı çevre düzenlemesi, Millet Bahçesi yapım işi, pazaryeri ve çevre düzenlemesi ihalesi yapılmış. İnşallah pazaryerimizi de Yeşilhisar’ımıza yakışır bir konuma getireceğiz.”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel başta olmak üzere fedakârca çalışan ekibe teşekkürlerini ileten Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın da 10 bin ton asfalt döktüğünü anımsattı. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde yanlarında olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu;

“Kırsal mahallerimizde geçen sene ne konuştuysak, birçok kırsal mahallemizin yollarının genişletilmesi, mezar duvarlarının yapılması, eksik kilit parkelerimizin tamamlanması, futbol sahaları, fırınlar gibi birçok hizmetlerimizi yaptık. Kırsal mahalleler ve ilçe merkezimize sıcak asfaltlarımızdan kırsal arazilerimizdeki sathi kaplamaya kadar, ilçemiz için sondajlar vuruldu. Bu sayede sıkıntılı bir yılda susuzluk yaşamadan 2021 yılının yazını geçirdiğimiz günler için Büyükşehir Belediyemizin bizlere yapmış olduğu hizmetlerin tamamına ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum.”

Toplantıda Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanı ile birlikte 35 mahalle muhtarının talep, istek ve tavsiyelerini dinledi.

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