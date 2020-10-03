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Başkan Büyükkılıç’tan ’Yerel Yönetimler’ zirvesi

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, YEREL YÖNETİMLER YASASI BAŞTA OLMAK ÜZERE BELEDİYECİLİK VE ŞEHİRCİLİK KONULARININ ELE ALINDIĞI ÖNEMLİ BİR TOPLANTIYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

KAYSERİ 03.10.2020, 16:59
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Başkan Büyükkılıç’tan ’Yerel Yönetimler’ zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetimler Yasası başta olmak üzere belediyecilik ve şehircilik konularının ele alındığı önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Başkan Büyükkılıç’ın daveti üzerine Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tarihi Kentler Birliği (TKB) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Kayseri’ye gelerek, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundular.

Başkan Büyükkılıç, Savunma sanayii konusunda kenti yakından ilgilendiren konular ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi ile Savunma Sanayii Başkanı’nı ağırladığı yoğun gündemini devam ettirerek bu kez ’Yerel Yönetimler’ konusunda önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tarihi Kentler Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu Kayseri’ye davet eden Başkan Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla, Yerel Yönetimler Yasası başta olmak üzere belediyecilik ve şehircilik konularında saatlerce süren bir toplantı yaptı. Son derece verimli geçen toplantıda, alanında en yetkili isimler Yerel Yönetimler Yasası’na ilişkin değerlendirmelerde bulunup, ortak kararlar aldılar. Başkan Büyükkılıç’ın çalışmaları ile şehre yaptığı dokunuşları yakından takip ettiklerini belirten konuk belediye başkanları Kayseri’ye gelmişken incelemelerde de bulundular. Başkan Büyükkılıç’ın Meryem Ana Kilisesi’ni restore ettirerek kentin kültür hayatına kazandırdığı kütüphane ile yine alanında Türkiye’de ilk 3 içerisinde yer alan Kayseri Bilim Merkezi ile Doğal Ürünler Bahçesi, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından ilgiyle inceledi. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kahramanmaraş ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanları Güngör ile Zorluoğlu’na restorasyonu Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan Tarihi Kayseri Kalesi ile içerisindeki müzeyi gezdirerek, bilgiler verdi. Kayseri’de son derece güzel ağırlandıklarını belirten ve Kayseri’nin önemli projelerini yerinde görmenin keyfini yaşadıklarını belirten konuk başkanlar, son derece önemli bir toplantıya ev sahipliği yapan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, Kayseri’den ayrıldılar.

Başkanların Kayseri programında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici de hazır bulundu.

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