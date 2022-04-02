Başkan Büyükkılıç’tan vatandaşların taleplerine anında talimat

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş olan Ramazan Ayı’nın ilk teravih namazını Kıranardı Merkez Camii’nde kılarken, namaz sonrası vatandaşlarla buluştu. Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin kütüphaneden Aile Sağlık Merkezi’ne, düğün salonundan halı sahaya kadar taleplerinin yerine getirilmesi için anında talimat verdi.

İslam Âlemi için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan’ın ilk teravih namazını eda etmek için Kayserililer camilere akın edip, Ramazan-ı Şerif’in coşkusunu yaşadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de cami cemaati ile birlikte ilk teravih namazını Kıranardı Merkez Camii’nde kıldı.

BÜYÜKKILIÇ, MİNİKLERLE SOHBET ETTİ

Teravih öncesi camilerin neşesi olan çocuklarla cami önünde sıcak ve keyifli sohbet eden Başkan Büyükkılıç, miniklere Yukatel Kayserispor forması hediye etti.

Teravih namazı sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine, halka tatlı ile kandil simidi de ikram edildi. Daha sonra bir dernek lokalinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, burada mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ İLE TELEFONDA GÖRÜŞÜP, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ SÖZÜ VERDİ

Başkan Büyükkılıç, vatandaşların talebi üzerine İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile telefon görüşmesi yaparak, “Herkesin size selamı var. İnşallah buraya Aile Sağlık Merkezi’ni kazandıralım. Geçmişteki binamız var, orayı biz düzenleyelim. Hep beraber mübarek Ramazan ayında sözlerini verelim” dedi.

ÇAYLAR, ŞEKERLER MEMDUH BAŞKAN’DAN

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada verdikleri sözlerin biran önce hayata geçirilmesi için talimat vererek, “Kıranardımız geçmişten beri bize sahip çıkan, her zaman yanımızda yer alan canlarımızdır. Çocuklarımız kütüphane dediler, halı saha dediler, o da bizde. Aile Sağlık Merkezi’ni müdürümüzle konuştuk, burada da belediye binalarımız müsait, imkân var, onu da hayata geçirelim. Buradaki çaylar, şekerler Memduh Başkan’dan dediler, peki dedik. Düğün salonu dediler, Kültür Merkezi’nin üzeri boş, orayı da düğün salonu olarak hayata geçirelim. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ömür versin, onun olduğu yerde huzur olur, hizmet olur, bereket olur” diye konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da Başkan Büyükkılıç’ın verdiği bu sözler sonrası “Ramazan bereketi ile geldi” diye yorum yaptı. Başkan Büyükkılıç, daha sonra esnafları gezerek, hayırlı, bereketli işler diledi.