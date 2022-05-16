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Başkan Büyükkılıç’tan Vali Günaydın onuruna veda yemeği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mülkiye Başmüfettişliği’ne atanan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın onuruna veda yemeği düzenledi.

KAYSERİ 16.05.2022, 15:23
Başkan Büyükkılıç’tan Vali Günaydın onuruna veda yemeği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mülkiye Başmüfettişliği’ne atanan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın onuruna veda yemeği düzenledi.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği’ne atanan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın onuruna Talas Erguvan Restoran’da veda yemeği verdi. Başkan Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Vedat Öncel, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, üniversite rektörleri ve üst düzey yetkililer katıldı. Vali Günaydın veda yemeğinde yaptığı konuşmada; “Yaklaşık 4 yıldır Kayseri’de görev yapıyorum. Daha önce de iki ilde devletime, milletime hizmet etme imkânı bulduğum için Cenab-ı Allah’a sonsuz hamdüsenalar olsun. Aynı zamanda beni bu göreve atayan, layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Destekleri, katkıları için İçişleri Bakanıma şükranlarımı arz ediyorum” dedi. Kayseri’ye hizmet etmek için gayret gösterdiklerini belirten Günaydın, şöyle konuştu;

“Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, devletimizin hangi makamında, mevkiinde olursak olalım hizmet etmeye çalıştık. Kayseri’mizde de bunu yapmaya gayret ettik. Sizlerle beraber şehrimizde hizmetleri, projeleri yürüttük. Takdir aziz milletimizindir. Bizim var olma nedenimiz burada devletimize, milletimize, Kayseri’mize, Kayserili hemşehrilerimize hizmet etmektir. En iyisini yapmaya çalıştık, hep beraber destek oldunuz, katkı verdiniz. Allah razı olsun. Sizlere başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç, Vali Günaydın’a KAYMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru bir hediye takdim etti.

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