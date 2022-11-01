Başkan Büyükkılıç’tan üst geçit incelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, demiryolu hattının kestiği Yakut Mahallesi ile Fuzuli Kavşağı’nı birbirine bağlayacak noktada yapılacak üst geçit çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, “Vatandaşların çok daha rahat ve konforlu hareket edebilmesine yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım alanında yapılan hizmetler konusunda deneyimli ve birikimli ekibi ile birlikte gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede demiryolu hattının kestiği Yakut Mahallesi ile Fuzuli Kavşağı’nı birbirine bağlayacak noktada demir yolu araç üst geçidinde çalışmalar sürüyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şehirde ulaşım noktasında en iyi noktaya gelmeyi hedeflediklerini ifade eden Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Yakut Mahallemiz içerisinde yapılan çalışmaları inceledik. Bu çalışmayla demir yolumuzun üzerinden yapılacak üst geçit ile ilgili çalışmaları yerinde incelemiş olduk. Burada görüldüğü gibi Kocasinan Bulvarımızdan Fuzuli Caddesi’ne bağlanacak olan Yakut Mahallemize önemli bir ana arter, hayata geçecek olan bir çalışma” diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Yüklenici firmamıza ve emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum. Devlet Demir Yolları Genel Müdürümüze ve Ulaştırma Bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, kent içi ulaşım stratejileri bütüncül bir yaklaşımla takip edilmesi gerektiğini ifade ederek, ulaşımın, kentsel yaşamın önemli unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.