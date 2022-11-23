Başkan Büyükkılıç’tan ulaşımda enerji hamlesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, raylı sistemde kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Ulaşım A.Ş’den brifing alarak, RES ve GES seçeneklerini masaya yatırdı.

Otobüs İşletmesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Ulaşım Planlama ve Raylı Sitemler Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve Ulaşım A.Ş. ekipleri katıldı.

Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut tarafından Başkan Büyükkılıç’a etraflı bir sunum yapıldı. Sunumda, Başkan Büyükkılıç’a, raylı sistem hatlarında kullanılmak üzere RES ve GES gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin etraflı bilgiler verildi.

Raylı sistemde kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ile ilgili yapılan çalışmaların önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, sürecin takipçisi olacağını belirterek geleceğe temiz çevre bırakmanın önemini vurgulayarak, daha gelişmiş ulaşım yatırımları için gayret gösterdiklerini ifade etti. Yapılan çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, ulaşımda Kayseri’yi daha konforlu, daha gelişmiş ve daya uygun hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Toplantıda, Başkan Büyükkılıç’a ulaşıma yönelik diğer çalışmalarla ilgili de bilgiler verildi. 24 yeni KAYBİS istasyonu için alt yapı çalışmalarının hızlandırılması talimatı veren Başkan Büyükkılıç, Türkiye kartın toplu ulaşıma entegrasyonu ile ilgili gelinen nokta hakkında bilgi aldı.