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Başkan Büyükkılıç’tan ’Restorasyon’ kararlılığı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KADİM GEÇMİŞİ VE ZENGİN MİMARİSİ BULUNAN KAYSERİ’DE SİVİL MİMARİNİN AYAĞA KALDIRILARAK ŞEHRİN HİZMETİNE SUNULMASI YÖNÜNDE KARARLILIK GÖSTERİYOR. RESTORASYON ÇALIŞMALARINI DENETLEYEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ÇALIŞMALARIN KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMESİ VE TARİHİ EVLERİN FONKSİYON YÜKLENEREK AYAKTA KALMASININ SAĞLANMASI YÖNÜNDE TALİMAT VERDİ.

KAYSERİ 02.09.2020, 14:29
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Başkan Büyükkılıç’tan ’Restorasyon’ kararlılığı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kadim geçmişi ve zengin mimarisi bulunan Kayseri’de sivil mimarinin ayağa kaldırılarak şehrin hizmetine sunulması yönünde kararlılık gösteriyor. Restorasyon çalışmalarını denetleyen Başkan Büyükkılıç, çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi ve tarihi evlerin fonksiyon yüklenerek ayakta kalmasının sağlanması yönünde talimat verdi.

Başkan Büyükkılıç, teknikten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman başkanlığında mimar, mühendis ve sanat tarihçilerinden oluşan bir ekiple Tavukçu Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen restorasyon çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler alan, sahada çalışan işçilerle sohbet edip, ahşap ustası ile birlikte mekanlara anlam katan ahşap oymacılığı yapan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak, sivil mimariyi ayağa kaldırdıklarını ifade etti. Önümüzdeki yıl itibariyle 5 sivil mimari örneğini Kayseri’ye kazandıracaklarını belirten Başkan Büyükkılıç konuya ilişkin, “Tavukçu mahallemizdeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Burada tabi bir mahalle konsepti ve anlayışı içerisinde sivil mimari örneklerimizi restore ediyor, ayağa kaldırıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl itibariyle tam 5 sivil mimari örneği ayağa kalkmış olacak.” İfadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN AYAĞA KALDIRMAK DEĞİL, FONKSİYON YÜKLEYEREK AYAKTA KALMASINI SAĞLAMAK”

Başkan Büyükkılıç, restorasyon çalışmaları ile ilgili farklı bir konuya da dikkat çekerek, önemli olanın restorasyon değil, yapılara yeni bir fonksiyon yükleyerek ayakta kalmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, “Önemli olan burada restorasyon çalışması yaparak ayağa kaldırmak değil. Bir fonksiyon yükleyerek ayakta kalmasını sağlamak. Bu çok daha önemli. İnsanın olmadığı, girmediği yerde yaptığınız yapı kısa bir süre sonra tamamen eski halinden daha kötü konuma dönüşebiliyor. O açıdan biz buraları restore ederken bir fonksiyon yükleme amaçlı yapıyoruz çalışmalarımızı. Bu bölge için de bu süreçte en çok aranılan, sorulan sivil mimari örneklerinde kalma duygusu ve güdüsü ile otel konseptini önemsiyor ve burada uyarlamak için de ona göre projemizi hayata geçiriyoruz.”

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