Başkan Büyükkılıç’tan organik tarıma destek, vatandaşa davet

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı’nın yanında Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nı ziyaret ederek, organik tarımla yetiştirilen ürünlerden almaları için vatandaşlara davette bulundu. Doğal Ürünler Bahçesi’ndeki üretim alanlarını gezen Başkan Büyükkılıç, fasulye, çilek, domates, karpuz gibi ürünler de topladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’yla vatandaşlara organik beslenme fırsatı sunulduğunu belirtti. Başkan Büyükkılıç, ayrıca sağlıklı ürünler yiyerek, sağlıklı beslenmek isteyen herkesi Doğal Ürünler Pazarı’na davet etti. Büyükkılıç, “Haftanın üç günü Çarşamba, Cumartesi, Pazar organik pazarımız burada kurulmakta. Vatandaşlarımız rahatlıkla güven içerisinde sağlıklı bir şekilde bu bahçelerden girip, ürünlerini kendilerine toplayıp, rahatlıkla alabilmekte. O açıdan pazarımızın tüketiciler tarafından ziyaret edilmesini öneririm. Her ne kadar birazcık üstünüz kirleniyorsa da, her şeyin bedeli var. Sağlıklı ürünler yiyip, sağlıklı beslenmek istiyorsanız patlıcanınızı, biberinizi, domatesinizi, salatalığınızı, karpuzunuzu, kabağınızı, çileğinizi, aklınıza ne geliyorsa hepsini rahatlıkla seçip, beğenip alıp buradan ayrılabilirsiniz. Çeşit çeşit biberlerimiz, çeşit çeşit domateslerimiz, hepsi ayrı bir güzel. Kayseri’de sağlıklı nesiller yetişmesi için organik tarıma çok önem veriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Cenabı Allah helalinden bol rızık versin diyorum. Tüketicilerimize de afiyet olsun diyerek, buradan en kısa zamanda ziyaret etmelerini beklediğimizi de paylaşmak istiyorum. Bu arada Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarını da hatırlatmadan geçmeyelim" diye konuştu.