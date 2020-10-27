Başkan Büyükkılıç’tan ’Mevlid Kandili’ mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Mevlid Kandili’nin bütün insanlığa sevgi ve rahmet getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Mevlid Kandili mesajında “Bütün insanlığa sevgi, rahmet, huzur ve barış getiren en son rahmet elçimiz, Hz. Peygamberimiz (S.A.V)’in doğumunun olduğu bu manevi günde Mevlid Kandili’ni idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi.

“PEYGAMBERİMİZİN HAYATINI ANLAMAYA VE ANLATMAYA ÇALIŞALIM”

Bu mübarek günde peygamberimizin yüce ahlakını anlamaya ve anlatmaya çalışmanın önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Allah Resulü efendimiz, bütün insanlık için huzurun, merhametin, adaletin, şefkatin rehberidir ve hakkın, hakikatin, merhametin yolunda olanların şahididir. Bizler de kalbimizdeki Peygamber sevgisini, bu mübarek günde ve hayatımızda Peygamber ahlakına dönüştürerek yaşayalım. Sevgili Peygamberimizin hayatını anlamaya ve anlatmaya çalışalım. Bizler de devletimizin ve milletimizin hizmetindeyken, bu şahitlik yolunda olmaya dua ediyor ve gayret gösteriyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda hakkı ve hakikati gözetme noktasına çok dikkat ediyoruz. İşte bu yüzden mübarek gecenin Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olmasını canı gönülden istiyorum. Bütün İslam aleminin ve Kayserili hemşerilerimizin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor, bütün insanlığa sevgi ve rahmet getirmesini temenni ediyorum. Bu mübarek gecenin tıpkı peygamber efendimizin dünyaya ilk gelişi gibi hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Peygamberimiz Hazreti Muhammed’i (S.A.V) salat-u selam ile yad ediyor, şefaatine nail olmayı diliyorum.”

Başkan Büyükkılıç, alemlere rahmet olan Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in doğum günü olan Mevlid Kandili’nin Kayseri’deki tüm camilerde korona virüs tedbirleri kapsamında salavatlarla idrak edileceğini sözlerine ekledi.