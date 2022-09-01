Başkan Büyükkılıç’tan Melikgazi’de ’istişare zirvesi’

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Melikgazi ilçesinde Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

İlçeleri tek tek ziyaret ederek, ilçe başkanları ile yapılan yatırımları değerlendirmeye ve yapılacak hizmetlerle alakalı talepleri yerinde dinlemeye özel önem veren Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Melikgazi’de ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Melikgazi Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın katıldı.

Ziyarette, yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile ilçe belediyelerine yapılan hizmetlerin yanı sıra, şehrin geleceğine yönelik projeler masaya yatırıldı.

Tüm ilçe belediye başkanları ile birlikte istişareye özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi, Kocasinan ve Talas’ımızın belediye başkanlarıyla bir araya gelerek, istişarelerde bulunduk. Kayseri’miz için belediye başkanlarımızla omuz omuza verip, dur durak bilmeden çalışıyor, siz değerli hemşehrilerimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ev sahipliği için Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu’na da teşekkür etti.