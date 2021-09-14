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Başkan Büyükkılıç’tan komutanlara ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Hacılar Belediye Başkanları ile birlikte 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel ile İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Yüksel Yiğit’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükkılıç, beraberindekilerle, annesini kaybeden 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Haldun Taşan’a da başsağlığı ziyaretinde bulundu.

KAYSERİ 14.09.2021, 13:28
Başkan Büyükkılıç’tan komutanlara ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Hacılar Belediye Başkanları ile birlikte 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel ile İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Yüksel Yiğit’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükkılıç, beraberindekilerle, annesini kaybeden 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Haldun Taşan’a da başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel ve İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Yüksel Yiğit’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Komutanlara hayırlı olsun ziyaretlerini merkez ilçe belediye başkanları ile birlikte gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile bir süre görüştü. Yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükkılıç, Öncel ve Yiğit’e görevlerinde başarılar diledi.

Büyükkılıç, daha sonra beraberindeki ilçe belediye başkanları ile birlikte geçen haftalarda annesini kaybeden 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Haldun Taşan’ı da ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

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