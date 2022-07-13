Başkan Büyükkılıç’tan kırsal mahallelere 83 milyon TL’lik hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 ilçeye 547 bin metrekare kilitli beton parke ve 114 bin metre beton bordür taşı ile 5 ilçeye 110 bin metrekare kilit beton parke taşı olmak üzere 83 milyon 330 bin TL’lik yatırım yapılacağını duyurdu.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yerel yönetim hizmetlerini en kaliteli şekilde kentin dört bir yanına ulaştırmaya gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve kırsalda dokunmadık alan bırakmamaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı kilitli beton parke-bordür yapım ve alım işleri için yapacağı 83 milyon 330 bin TL harcama ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla, kırsal ilçe mahallelerindeki yatırımlarına hız verdi.

14 ilçeye 547 bin metrekare kilitli beton parke

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından kırsal mahallelerinin ihtiyacı olan 14 ilçeye 547 bin 400 metrekare kilitli beton parke ve 114 bin 954 metre beton bordür taşı yapım ihalesi yapıldı. İhale işlemlerinin tamamlanmasının ardından kırsal mahallelerde başlanan kilitli beton parke yapım işleri hızla sürüyor” dedi.

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal mahallelerinin ihtiyacı olan ilçelere kilitli beton parke desteğinde de bulunduklarını belirten Büyükkılıç, “Büyükşehir olarak 5 ilçeye vereceğimiz destek çerçevesinde110 bin metrekare kilitli beton parke taşı alım ihalesini gerçekleştirerek, kilitli beton parke taşlarının ilçe belediyelerinin stok alanlarına teslimat işlemlerini sağlıyoruz” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu yatırımlar çerçevesinde, 2022 yılı kilitli beton parke-bordür yapım ve alım işleri için 83 milyon 330 bin 482 TL harcama ile kırsal mahallelerdeki hizmetlerine yenisini ekleyecek.