Başkan Büyükkılıç’tan Kayseri’ye bir kütüphane daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönündeki gayretleri doğrultusunda ‘Kayseri’ye Bir Kütüphane Daha’ sloganı ile yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanan Erkilet Kütüphanesi’nin tanıtım töreni, 26 Ağustos 2022 Cuma günü çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Ortaya koyduğu Kayseri modeli belediyecilik anlayışıyla Türkiye’ye örnek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitim ve bilim temelli toplumsal kalkınmaya verdiği önem doğrultusunda kadim kentin farklı noktalarına yeni kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede tamamlanan Erkilet Kütüphanesi’nin tanıtım töreni, 26 Ağustos Cuma saat 13.30’da yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Erkilet Kütüphanesi Tanıtım Töreni’ne mehteran gösterisinin yanı sıra sürpriz çocuk etkinlikleri ve hediye kitap dağıtımı renk katacak. Büyükşehir’in dokuzuncu kütüphanesi olarak hizmete girecek Erkilet Kütüphanesi, 15 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın, 800 kişilik kapasite, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü, kafeterya, grup çalışma odası, ücretsiz internet hizmeti ile Kayserililerle buluşacak.