Başkan Büyükkılıç’tan "Kayserispor" açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Süper Lig’in 25. Haftası’nda golsüz eşitlikle sonuçlanan HES Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü karşılaşmasında, Kayserispor’un golünün iptal edilmesine tepki göstererek, “Adeta çifte standart uygulamalar yapılıyor. Hakem kararları bizleri rahatsız ve huzursuz ediyor. Biz dayanışma içerisinde hep birlikte sahip çıkarsak, takımımız da daha iyi noktalara taşınır. Bizi var iken yok saymaya çalışanlar da mahcup olur, VAR olarak gelmeye başlar” dedi.

Süper Lig’in 25. Haftası’nda Kadir Has Stadyumu’nda HES Kablo Kayserispor’un başkent temsilcisi MKE Ankaragücü ile 0-0 kaldığı maçı tribünden izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sarı kırmızılı takımın attığı golün Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından haksız şekilde iptal edildiğini belirtti.

Hakemlerin yaklaşımlarının şehri huzursuz ve rahatsız ettiğini belirten Büyükkılıç, “Gönlümüzün arzu ettiği şekilde süreç devam etmeyebilir. Puan ve yer açısından daha yukarıyı arzu edebiliriz ama gözlemlediğimiz hakemlerimizin yaklaşımları, VAR denilen ‘herkese var, bize yok’ mantığındaki bakış açıları bizleri huzursuz etmeye, rahatsız etmeye başlıyor” dedi.

TFF VE MHK’YA SESLENDİ

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’na seslenerek, “Burada bir alın teri, bir emek, Kayseri’nin temsili var. Kayseri’mizin bu hakkının korunması bağlamında çok değerli Federasyon başkanımızdan, MHK başkanımızdan Kayseri’nin göz ardı edilmemesi beklentisindeyiz. Ekstra bir beklenti değil, mağdur edilmeden, hakkının korunması bağlamında Kayseri’nin önemsenmesini bekliyoruz. Orta Anadolu’da parlayan yıldız olan şehrimizin takımının da haklarının korunması konusunda daha dikkatli olunmasını istiyoruz” diye konuştu.

“BİZİ VAR İKEN YOK SAYMAYA ÇALIŞANLAR DA MAHCUP OLUR”

HES Kablo Kayserispor Başkan Berna Gözbaşı ve yönetimini tebrik ve takdir eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca Berna hanıma, kıymetli başkanımıza takdirlerimi iletiyorum, hakikaten fedakârca ailesi ile birlikte bu alanda yaptığı çalışmalardan dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Başkanımızı, yönetimimizi ve oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Üstelik şehrimizi temsil eden bir hanımefendi edasıyla 21 kulüp içerisinde en çok konuşulan takım ve kulüp olduk. Biz dayanışma içerisinde hep birlikte sahip çıkarsak, takımımız da daha iyi noktalara taşınır. Bizi var iken yok saymaya çalışanlar da mahcup olur, var olarak gelmeye başlar. O kelimelerin ne manaya geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Gözlemliyorum, adeta çifte standart mantığında uygulamalar yapılıyor. Bizlerin susması, bizlerin kurum ve kuruluşlar yıpratmama adına ve saygısından dolayı konuşmaması haksız olduğumuz, yok olduğumuz anlamına gelmez. Her platformda bunları bundan sonra dillendirmemiz gerektiği kanaatindeyim.”