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Başkan Büyükkılıç’tan huzurevine bayram ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile birlikte huzurevindeki yaşlı çınarların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak huzurevi sakinlerine gül hediye edip, gönüllerini aldı.

KAYSERİ 02.05.2022, 16:57
Başkan Büyükkılıç’tan huzurevine bayram ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile birlikte huzurevindeki yaşlı çınarların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak huzurevi sakinlerine gül hediye edip, gönüllerini aldı.

Ramazan Bayramı’nın birinci günü vatandaşlar ve protokol ile bayramlaşan Büyükkılıç, ilk gün huzurevindeki yaşlı çınarları da ihmal etmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nde ulu çınarlara gül ve sürpriz hediyeler dağıtarak, onların bayramlarını tebrik etti.

“Bir emanete nasıl ihtimam gösterilerek korunursa, onlarda üzerinize öyle titriyorlar"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu ve huzurevi yönetici ile personelinin de hazır bulunduğu bayramlaşma programında Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile huzurevi sakini yaşlılar ile tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti, onların bayramını kutladı. Büyükkılıç, huzurevinde yaptığı konuşmada, huzurevi personeli tarafından, bir emanete nasıl ihtimam, duyarlılık gösterilerek korunursa, personelin de huzurevi sakini yaşlıların üzerine öyle titrediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyor, ellerinizden öpüyor, dualarınızı bekliyoruz. Sizler, bizlerin ve bu şehrimiz ulu çınarları olarak dua kaynaklarımızsınız. Sizleri emanet ettiğimiz burada hizmet veren kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki bir emanete nasıl ihtimam, duyarlılık gösterilerek korunursa, onlar da size öyle, üzerinize titriyorlar. Çok şükür, gerek daire başkanımız, gerek müdürümüz, gerekse burada mesai yapan kardeşlerimizin hiçbirisinden olumsuz bir yakınma duymadık. Olursa da memnuniyetle paylaşır, varsa yanlışlık düzeltiriz.”

"Pandemide çok şükür ciddi bir sıkıntı olmadı"

Büyükkılıç, pandemi döneminde gösterilen duyarlılıktan dolayı huzurevinde ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, “Çok şükür şu anda sizleri iyi gördük. İki yıllık pandemi sürecini geride bıraktık. Pandemi sürecinde belki sizlerin yakınlarınız tarafından ziyaretlerine müsaade etmedik. Ama sonrasında hepimiz dedik ki iyi ki müsaade etmiyorlar, çok şükür ciddi bir sıkıntı olmadı. Burada herkes sağlıklı bir şekilde bu süreci atlattı. Başka yerlerdeki kurum ve kuruluşlarda hep duyduk ki Allah korusun Kovid 19’a bulaşmayandan geçilmedi. O açıdan bir doktor hassasiyetiyle biz bu çalışmaları yaparken, mesai arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bu duyarlılığa aynen uydular. O açıdan biz sizlere minnet duyuyor teşekkür ediyoruz. Bizleri burada dua kaynağı olarak bulunup şereflendirdiğiniz, bu hizmet fırsatını bize verdiğiniz için. Allah hepinizden razı olsun diyor, sizlerin şahsında tüm Kayserili hemşehrilerimizin, İslam âleminin bayramını tebrik ediyor, sağlıklı huzurlu daha nice bayramlara erişmenizi temenni ediyor, Ramazan Bayramı’nın insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını da temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Bayramlaşma programında huzurevi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, kendileri için ulu çınarlar tarafından seslendirilen şarkıları dinledi. Başkan Büyükkılıç da yaşlı vatandaşlara eşlik ederek türkü söyledi, Yunus Emre’nin şiirini okudu. Ziyaretten ve bayramlaşma programından dolayı yaşadıkları memnuniyet ile sevinç gözlerinden okunan huzurevi sakinleri, “Buraya o kadar değer verdiniz ki her şeyi yapıyorlar, daha fazlasını da yapıyorlar” diyerek Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi ile Huzurevi personeline teşekkür etti, talep ve temennilerini de ilettiler.

Bayramlaşma programında, Başkan Büyükkılıç ile eşi Necmiye Büyükkılıç, ulu çınarlar bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

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