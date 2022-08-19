Başkan Büyükkılıç’tan Güneş Enerji Santrali ile çiftçiye destek projesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Güneş Enerji Santrali (GES) projesine destek vererek üreten ve ülke ekonomisine katkı sağlayan çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde, tohum ve yem bitkisi desteğinin yanı sıra, tarımsal makine ve teçhizat ile hayvancılık alanında verdiği ücretsiz desteklerle Türkiye’ye örnek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, günümüzün önemli teknolojilerinden Güneş Enerji Santrali projesine sağlayacağı destek ile çiftçinin yanında yer alacak bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir’in destek vereceği Develi Epçe Mahallesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan uygulamanın, Kayseri’de tarımsal sulamada belediyelerin yapacağı ilk proje niteliği taşıdığını belirterek, “Yerel yöneticiler olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda tarım ve hayvancılık alanında başlattığımız seferberliği genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Develi Epçe Mahallesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan Güneş Enerji Santrali projesi ile yine bir ilke imza atıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin destek vereceği Develi Epçe Mahallesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan proje, Kayseri’de tarımsal sulamada belediyelerin yapacağı ilk proje niteliği taşıyor. Proje ile S. S. Epçe Köyü Sulama Kooperatifi Güneş Enerji Santrali ile tarımsal sulama kooperatiflerinin enerji maliyetlerinin azaltılmasını hedefliyoruz. Örnek teşkil edecek bir proje daha şehrimize, ülkemize ve çiftçimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Develi Epçe Mahallesi’ndeki Kapalı Sulama Tesisi’nin enerji ihtiyacını karşılayacak, tarımsal sulama projesi ile S. S. Epçe Köyü Sulama Kooperatifi Güneş Enerji Santrali ile tarımsal sulama kooperatiflerinin enerji maliyetleri azaltılarak üretime önemli bir katkı sunulması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destek olduğu proje, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Develi Belediye Başkanlığı, Öksüt Madencilik ve S. S. Epçe Köyü Sulama Kooperatifi ile ortak işbirliği protokolü ile hayata geçirilecek.

Tarım ve Hayvancılık alanın adeta seferberlik başlatan Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede 820 çiftçinin kullanması için 2 milyon 987 bin TL’lik 191 ton aspir tohumu, 7 ilçede 610 çiftçinin kullanması için 4 milyon 534 bin TL’lik 260 ton nohut tohumu, 12 ilçede 915 çiftçinin kullanması için yüzde 25’i Büyükşehir destekli 1 milyon 250 bin TL’lik bin 86 ton yazlık buğday tohumu, 10 ilçede 325 çiftçinin kullanması için 10 milyon 600 bin TL’lik 500 tonu sonbaharda ekilmek üzere bin ton yem bitkisi tohumu ve 1 ilçede 20 çiftçinin kullanması için 208 bin TL’lik 4 ton yonca tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.

Ayrıca tarım ve hayvancılık alanında tahakkuk ettirilecek su faturalarının yüzde 50’sinin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması kararı alınmıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından, değeri 43 milyon TL olan sulama suyu tesisi yapım işleri sayesinde 40 adet sulama tesisi yapıldı ve 40 bin dekar arazi, yağmurlama ve damlama sulama sistemi ile sulamaya açıldı. 2022 yılı içerisinde 30 adet sulama projesi planlayan Büyükşehir, toplamada 50 bin dekar araziyi, yağmurlama ve damlama sulama sistemi ile sulamaya açmış olacak.

Öte yandan Büyükşehir’in tarım destekleri çerçevesinde, İlçe Ziraat Odalarına 3 milyon 150 bin TL değerinde 11 adet traktör alımı yapılarak çiftçilerin kullanımına sunuldu. Tarımın yanı sıra hayvancılık alanında büyük yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediyesi, 10 milyon 600 bin TL değerinde ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ Projesi ile 2021 yılında 55 aileye 1100 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirirken, 2022 yılında ise 160 aileye 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yaptı.