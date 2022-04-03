Başkan Büyükkılıç’tan ’Gesi Bağları’ performansı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, katıldığı televizyon programında Gesi Bağları Türküsü’nü söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Akşamları bünyesinde bir televizyon programına katıldı. Programda, ticaret, endüstri, sağlık, gastronomi, kültür sanat, eğitim ve tarihin merkezi Kayseri’de 3 yılda kazandırdığı birçok önemli projeyi anlatan Başkan Büyükkılıç, Türk musikisinde efsaneleşmiş olan Gesi Bağları türküsünü de söyleyerek, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Orkestra ile birlikte türküye eşlik eden Başkan Büyükkılıç, Gesi Bağları türküsünün anonim türküler arasında en önemli ve anlamlı bir türkü olduğunu ifade ederek, “Gesi Bağları medeniyetlerin buluştuğu bir bölgedir. Koramaz Vadisi içerisinde olan, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehrimizin en önemli merkezlerinden birisidir. Koramaz Vadisi UNESCO tarafından geçici miras listesine alındı. Biz bu durumun kalıcı olması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Büyükkılıç, Gesi Bağları türküsünün sıradan bir türkü olmadığını belirterek, şunları söyledi;

“Yeraltı şehirleri, güvercinlikleri, dini eserlerin olduğu, sivil mimari örneklerinin olduğu, değişik bitki zenginliklerinin olduğu, doğal hayatın adeta en zengin boyutunun yer aldığı bir yöreden bahsediyoruz. Zenginlikler şehri olunca türkülere de destan olmuştur. Sanatçılarımız da zaman zaman değişik yorumlarla bu türkümüzü söylüyor. Bizler de hasretliğin, gurbetliğin o yörenin duygularının terennüm edildiği türküyü duyar duymaz katılmadan kendimizi alamıyoruz. Gesi Bağları sıradan bir türkü değil. Teşekkür ediyoruz.”