Başkan Büyükkılıç’tan Doğu Garajı esnafına ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Doğu Garajı’nda faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde bulunan kentin doğusuna hitap eden Doğu Garajı’ndaki esnafları ziyaret etti. Esnafı tek tek gezen ve bereketli işler dileyen Başkan Büyükkılıç, esnaflara talep ve istekleri olup olmadığını sordu. Esnaflara hayırlı işler dilerken, vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif ayının da mübarek olmasını temenni etti.

Esnaf ziyareti sırasında deprem bölgesinden Kayseri’ye gelen bazı depremzede vatandaşlarla da karşılaşan Büyükkılıç, onlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç’a, deprem bölgesine desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Vatandaşlar ve esnaflar, Büyükkılıç ile ziyaret esnasında bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Başkan Büyükkılıç, Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafların gönlünde yer edip, dualarını almak amacıyla esnaf ziyaretlerine devam edeceğini ve onların her zaman yanında yer aldıklarını ifade etti.

Büyükkılıç’a, ziyaret esnasında Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ile daire başkanları eşlik etti.