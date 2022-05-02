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Başkan Büyükkılıç’tan devlet-millet ile iç içe bayram kutlaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar ve devlet erkânı bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

KAYSERİ 02.05.2022, 14:30
Başkan Büyükkılıç’tan devlet-millet ile iç içe bayram kutlaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar ve devlet erkânı bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, bayram namazında vatandaşlarla bir araya gelerek başladığı bayram kutlamalarına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı havaalanında karşılayarak devam etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valiliği, Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığı’nda (YİKOB) düzenlenen bayram kutlama programına katıldı. Devamında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ni de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, dernek üyelerinin bayramlarını kutladı.

“BAYRAMI BAYRAM TADINDA YAŞAMAYI ALLAH NASİP EYLESİN”

Bayram namazını, Vali Şehmus Günaydın, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, önceki dönem belediye başkanları ve vatandaşlar ile Hunat Camii’nde eda eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayram namazı sonrasında açıklama yaptı. Dolu dolu bir Ramazan ayını geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Dolu dolu bir Ramazan ayını geride bıraktık. İftarları ile sahurları ile teravihleri ile salaları ile. Cenab-ı Allah bu güzellikleri elimizden almasın. Kadir Gecesi’ni ihya ettik şükürler olsun. Şimdi de bayramımızı idrak ediyoruz. İnşallah bayramı bayram tadında yaşamayı Mevla’m nasip eylesin” dedi ve trafik kurallarına uyulmasını hatırlatarak, ücretsiz ulaşım hizmeti verdiklerini dile getirdi. Büyükkılıç, akraba ziyaretinde bulunulmasını da tavsiye etti ve şehitlerin hiçbir zaman unutulmamasını söyleyerek, gazilere de hayırlı uzun ömürler temennisinde bulundu.

Çok uzun bir aradan sonra tekrar Ramazan’ın coşkusunu yaşadıklarını ifade eden Vali Şehmus Günaydın ise yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirdikleri Ramazan’da pay sahibi olan belediyeler, sivil toplum örgütleri ve tüm kurumlara teşekkür ederek, vatandaşların bayram süresince trafik kurallarına uymaların rica etti. Vali Günaydın, şehitleri rahmet ve minnetle yâd ederek, gazilere de uzun sağlıklı ömürler diledi.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Kayserililerin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, hayırlı ve güzel günlere ulaşma temennisinde bulundu. Yıldız, konuşmasını sonunda şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere de sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

“BAYRAM BİRLİK DEMEK, AY YILDIZLI TÜRK BAYRAĞIMIZIN ALTINDA BULUŞMAMIZ DEMEK”

Bayram namazında vatandaşlar ile bayramlaşan Başkan Büyükkılıç, sonrasında ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da teşrif ettiği ve Kayseri protokolünün yer aldığı Kayseri Valiliği Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığı’nda düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Akar’ın terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklamalarını ve bayram tebriği konuşmalarını dinleyen Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamasında ise bayramların birlik, huzur, kardeşlik, dayanışma, dargınların barışması ve ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında buluşma demek olduğunu dile getirerek, “Gece demeden, gündüz demeden teravihleri, sahurları, iftarları, sosyal dayanışma anlayışlarındaki destekleri ile vatandaşlarla iç içe, mezarlıklardaki ziyaretlerimiz ile şehitlerimizi unutmadan, gazilerimizi asla göz ardı etmeden çok şükür bugünlere getirdik. Bugün de bayramı idrak ediyoruz. Bayram birlik demek, huzur demek, kardeşlik demek, dayanışma demek, dargınların barışması demek, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında buluşmamız demek. Hemşehrilerimizin, İslam aleminin bayramını tebrik ederken, insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum, sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlara diye dua ve temennide bulunuyorum” diye konuştu.

Vali Şehmus Günaydın ise başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerinin, sivil toplum örgütleri ile diğer kurumların, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere güzel çalışmaları olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Günaydın, karşılık beklemeden herkes ile bayramlaşmak gerektiğine değindi ve bayramın küskünlerin barışması anlamında bir fırsat olduğunu paylaştı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da yaptığı konuşmada dolu dolu geçen Ramazan’ın ardından da çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, Kayserililerin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç ‘ın yanı sıra protokolün bulunduğu heyet, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanları Ali Yavuz ve Osman Balcı başkanlığında dernek üyeleri ile bayramlaştı.

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