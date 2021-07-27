Başkan Büyükkılıç’tan Develi’nin çehresini değiştirecek projeler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’in eteklerinde muhteşem havası ve doğasıyla, cıvıklısı, gacer ekmeği ve Aşık Seyrani’siyle tanınan Develi ilçesinde 77 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Develi Kaymakamı ve Develi Belediye Başkanı ile bürokratların da katıldığı toplantıda Develi’nin çehresini ve vizyonunu değiştirecek birbirinden önemli projelerden bahsetti.

Develi Muhtarlar Derneği’nin organizesinde Cıvıklı Evi’nde düzenlenen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Develi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Ganioğlu ile daire başkanları, kurum amirleri, müdürler ve muhtarlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, büyüyen ve gelişen Develi’yi geleceğe taşıyacak çalışmalar yapabilmenin gayretinde olduklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Develi’de kentsel dönüşüm konusunda deneyim ve tecrübeleriyle gerekli çalışmaları yürüttüklerini vurgularken, eski terminal yeri ile ilgili dava sürecinin olumlu yönde sonuçlandığını, istişareler sonucu yeni terminalin ihalesine çıkıldığını belirtti. Meydan projesinin iki katlı otoparkı ile bu hafta sonu kendilerine teslim edileceğini paylaşan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca bir mini terminal istendi. Onu projelendirdik, ihaleye gün alacağız. Onu da hayata geçireceğimizi buradan paylaşmak isterim. Sanayi dükkânları ile yapılan çalışmalar da esnafımızın beklentisine cevap verecek doğrultuda yol alıyoruz. Değişik mahallelerimizin yollarla ilgili talepleri var, plan dahilinde hepsini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, önümüzdeki hafta ziraat odamıza 1 traktör hediye edeceğiz. Hizmetler saymakla bitmez.”

Develi Kaymakamı Murat Duru ise birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

İlçenin vizyonunu değiştirecek büyük projelerin ve çalışmaların devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, “Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar ne zaman yanına gittiysek, ne zaman telefon açtıysak, Develi’miz ile alakalı ne istediysek ‘hayır’ demeyen, bizleri her zaman onurlandıran, desteğini esirgemeyen kıymetli Büyükşehir Belediye başkanımıza, Develili hemşerimize huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bir Develili olarak lütfen sizden teşekkür alkışı istiyorum” diye konuştu.

Develi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Ganioğlu da Başkan Büyükkılıç’a Erciyes-Develi arasındaki aydınlatma işi olmak üzere yapılan tüm hizmetler için bütün muhtarlar adına teşekkürlerini ileterek, ilçedeki istek ve taleplerini anlattı.