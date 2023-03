Başkan Büyükkılıç’tan Develi zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı ziyaret ederek, hem 2023 yılında yapılacak çalışmaları görüştü, hem de deprem bölgesine yaptığı yardımlardan dolayı Develi halkı nezdinde başkan ve yönetimine teşekkür ederek, bundan sonra yapılacak yardımları ele aldı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret eden ve ilçenin geleceği için yapılacak çalışmaları değerlendirmek adına bir yatırım toplantısı gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, 2023 yılında yapılacak çalışmalar hakkında ilçe başkanı ve ekibi ile değerlendirilmelerde bulunmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Deprem sürecinin yaşandığını, 11 ilin yanı sıra Kayseri’nin zaman zaman etkilendiğini anımsatan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Tabi bir süreci de yaşıyoruz. Malumunuz 11 ilde olan, Kayseri’mizi de etkileyen, zaman zaman da artçı sarsıntıların şehrimizde sıkıntılar oluşturduğunun farkındayız. O anlayış içerisinde bir şeyler var mı diye onu da istişare ediyoruz. Çok şükür Kayseri bağlamında hepimiz dayanışma içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Mevcut depremlerle ilgili değerlendirmeleri, yerinde yapılan çalışmaları da gözden geçirip, onlardan da adeta verileri toplayarak, önümüzü ışıtma anlayışı içerisinde çalışmalarda önemsenmesi gerektiği yönünde hareket ediyoruz. Milletimize geçmiş olsun diyoruz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kayseri’miz hakikaten oradaki vatandaşlarımızın deyimi ile adeta yağdı. Bütün imkânlarını seferber etti. Bunu özellikle Maraş bölgesinde belediyelerimizin yaptığı çalışmaları birebir takip eden ve onu yaşayan kardeşlerimiz paylaşıyorlar.”

Başkan Büyükkılıç, depremin oluşturduğu yarayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde saracaklarını ifade ederek, “Develi’de de hakikaten yaptığı çalışmalarla her yere koşan, hem ses getiren, hem de takdir toplayan bir yaklaşım sergiledi. Kaymakamımıza, değerli belediye başkanımıza, teşkilatlarımıza, sivil toplum teşkilatlarımıza, hayırsever hemşehrilerimize, iş adamlarımıza, esnaf odalarımıza her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Herkes varını, yokunu ortaya koydu ve oraya göndermeye çalıştı ve belediyemiz de burada öncülük yaptı, ağabeylik yaptı, kardeşlik yaptı. Ben bu anlamda da her zaman hayırseverlikle yarışan hemşehrilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, teşekkür ediyor, onlara minnet duyuyorum. İnşallah bu yarayı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde saracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu siyaset üstü bir olay. Bu konuda sözün bittiği, artık hepimizin daha gayretli daha çok çalışarak, koşturarak yaraları sarma yönünde hareket edeceğini paylaşıyoruz” diye konuştu.

Develi Belediyesi’nin hizmet alanında da çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Develi Belediyemizin hizmet alanında neler yapılacaksa onları tekrar değerli başkanımızın ekibiyle görüşüyoruz, değerlendiriyoruz. Burada genel sekreter yardımcılarımız da yanımızda, ekibimiz de yanımızda. Hemşehrilerimize sevgiler saygılar sunuyorum” dedi.

“Başkanımızın ağabeyliğinde yardımlarımızı yağdırdık”

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise Türkiye gündeminin ‘deprem’ olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bizler de depremin ilk anından itibaren kıymetli başkanımızın söylediği gibi kendisinin ağabeyliğinde ve önderliğinde bütün kurum ve kuruluşlarımızla Develi’mizden adeta bütün yardımlarımızı yağdırdık. Hala ekiplerimiz Göksun’da, Elbistan’da, Kahramanmaraş’ta çalışmalarına devam ediyorlar. Dün de başkanımızın koordinesinde giderek oradaki yapılan çalışmalarla alakalı neler yapabiliriz diye o istişarelerimiz hala devam ediyor. Kıymetli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisinin ağabeyliğinde, bir ve beraberlik içerisinde Kayseri’mizde tüm belediyeler olarak o birlik rahmetini hissederek deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardım etmeye devam ediyoruz.”

Depremzede vatandaşlardan Büyükkılıç’a teşekkür

Deprem bölgesindeki vatandaşların Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiklerini aktaran Mehmet Cabbar, “Elbistan’da siz ayrıldıktan sonra birkaç amcamız gelerek sizi sordu, ‘başkanımızı görünce teşekkürlerimizi ifade et’ dedi. ‘Gerçekten biz Kayseri’nin, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere onun samimiyetini ve yardımlarını yüreğimizde hissettik’ dediler. Üzerimde kalmasın bunu da ifade edeyim. Depremde vefat eden kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a, Develi ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy da eşlik etti.