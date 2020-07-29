Başkan Büyükkılıç’tan Develi BİLSEM’e büyük destek
DEVELİ İLÇESİNDE BULUNAN NECMİYE VE MUSTAFA MAŞLAK YİBO OLARAK EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPILAN BİNANIN, NECMİYE VE MUSTAFA MAŞLAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ OLARAK EĞİTİM ÖĞRETİME DEVAM EDEBİLMESİ İÇİN BAKIM VE ONARIMINI KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ ÜSTLENDİ.
Develi ilçesinde bulunan Necmiye ve Mustafa Maşlak YİBO olarak eğitim-öğretim yapılan binanın, Necmiye ve Mustafa Maşlak Bilim ve Sanat Merkezi olarak eğitim öğretime devam edebilmesi için bakım ve onarımını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç üstlendi.
Develi’de açılmış olan Necmiye ve Mustafa Maşlak Bilim ve Sanat Merkezi, dört ilçeye (Develi-Yahyalı-Yeşilhisar-Tomarza) hizmet ederek eğitim öğretime katkı sağlayacak. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) üstün yetenekli öğrencilerin sınavla giriş yaptığı ve bu yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi verilen eğitim kurumu.
Develi Necmiye-Mustafa Maşlak Bilim ve Sanat Merkezi 11 Ekim 2019 tarihinde bakanlık onayıyla açıldı. Tam teşekküllü olarak kullanıma hazır hale getirilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ile birlikte yerinde incelemelerini yaptığı üç katlı binanın onarımı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç iş birliğiyle yapılacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Develi’nin eğitimi için desteklerinden dolayı Memduh Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor, BİLSEM’in Develimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
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