Başkan Büyükkılıç’tan ’Deprem’ açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir için ‘geçmiş olsun’ mesajı yayımlayarak, Bakanlığın koordinasyonunda yürüyen çalışmalar kapsamında olası ihtiyaçlar için Büyükşehir ekiplerinin hazır kıta bekletildiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Depremi hisseden başta İzmir olmak üzere bütün şehirlere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, “Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR HAZIR KITA BEKLİYOR

Başkan Büyükkılıç, İzmir’de arama kurtarma çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğini belirterek, “Devletimizin bütün imkanları ve vatandaşlarımızın vicdanları seferber edilmiş durumda. İçişleri Bakanlığı, AFAD kriz merkezi sürekli değerlendirme yapıyor. Bakanlıktan gelecek talepleri bekliyoruz. Destek talebi olursa ekiplerimiz hazırdır. Büyükşehir Belediyesi olarak arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimiz başta olmak üzere gelecek talep doğrultusunda hazır kıta bekliyoruz” diye konuştu.

“İZMİR’İN YANINDAYIZ”

İzmir’in yanında olduklarının altını çizen Büyükkılıç, şöyle konuştu: “AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı da afet bölgesindeki olası ihtiyaçlar için seferberlik ilan etmiş durumda. Olası bir ihtiyaç halinde ekiplerimiz bölgeye intikal ettirilecek. Biliyorsunuz, İzmir coğrafyası Kayseri’ye uzak durumda, ilk etapta yakın şehirlerden yardımlar ulaştı. Geçtiğimiz Ocak ayında Elazığ’daki depremin ilk gecesinde ekiplerimiz enkaz bölgesine ulaşmıştı. Böylesi durumlarda koordinasyon büyük önem taşıyor, herkes deprem bölgesine yığılırsa bu da ekiplerin işini zorlaştırıyor. İzmirli kardeşlerimiz için dua ediyor, yanlarında olduğumuzu vurguluyoruz.” Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ocak ayında yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ ve Malatya’da enkaz çalışmalarında etkin rol oynamıştı.