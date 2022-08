Başkan Büyükkılıç’tan Cumhur İttifakı Zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) ilçe belediye başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak’ın da katıldığı toplantıda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediyeleri ile gerçekleştirdiği yatırım ve istişare toplantılarına devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen yatırım ve istişare toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra MHP Kayseri Milletvekilli Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, MHP Kayseri Teşkilat Başkanı Ahmet Bahçıvan, MHP Kayseri İl Sekreteri Murat Titizbaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Bayar Özsoy ve Ali Hasdal katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere yapılacak yatırımlar ve ilçe belediyelerinin talepleri görüşüldü. Toplantıda konuşan ve her zaman birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, uyum kültürü içerisinde hiç ayrıştırmadan, ötekileştirmeden gerekli çalışmaları yaptıkların belirterek, şöyle konuştu;

“Kendileri de bilirler ki, teklifsiz her dairemize, her birimimize, rahatlıkla giderek, görüşme gerçekleştirebilirler. Taleplerini ve isteklerini iletebilirler. Yapabileceklerini en kısa zamanda yapma, projelendireceklerini projelendirme çerçevesinde zaman içerisinde hayata geçirme yönünde o ilçeye yakışacak hizmetlerimizi götürüyoruz. Çok şükür birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde daha önceden planladığımız, projelendirdiğimiz yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz çalışmaları gözden geçirdik. Günün koşullarına uygun olarak, yeni talepler var ise onları değerlendirdik. Her şeyden önce bu verimli ve uyumlu çalışmalara katkı sağlayan değerli başkanlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç, istişare toplantısında Sarız İlçesi için önem arz eden Çöp Transfer İstasyonu için ihale sürecine girildiğini de duyurdu. Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Elbette bunların arasında bizim için çok önem arz eden bir proje Sarız ilçemizin olduğu bölgede çöp transfer istasyonu talebi vardı. Biz de onun hazırlıklarını yaparak, ihale sürecine karar vermiştik. Onunla ilgili eylül ayının 8’inde ihale söz konusu. Değerli müteahhitlerimizin bu ihalemize katılmalarını ve çalışmalarda yer almalarını buradan paylaşmak istiyorum. İnşallah yapılacak olan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor. Emeğe geçen her kademedeki kardeşlerimize, bizleri sevip, güvenen, seçen çok değerli hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, inşallah bizlerde onlara layık olma yolunda hep birlikte irade göstereceğimizi buradan paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ve ekibinin çalışmalarından çok memnun olduklarını kaydeden MHP Milletvekili Baki Ersoy ise, “Bizler Cumhur İttifakı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve ekibinin çalışmalarından memnunuz. Allah razı olsun. Gittiğimiz yerlerde de bunların geri dönüşünü alıyoruz. Yerel yönetimler olarak dört belediye başkanımızla yaptığımız istişareler sonucu bazı çalışmaların ortak yapılması gereği kanaati oluştu. Büyükşehrimizin destek vereceği çalışmalar olduğunu düşündük. Bu projeleri aktarmak için buraya geldik. 2023’ün ortalarına doğru bu projelerimizi bitirebilecek duruma gelebileceğimizi düşünüyoruz. Ne mutlu, Allah razı olsun. Ekipte konulara çok hakim” dedi. MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak da 2023’ün yaklaşmasıyla heyecan duyduğunu belirterek, “Sorumluluk hissimiz ve görev bilincimiz daha da artınca böyle bir toplantıya ihtiyaç duyduk. Belediye başkanlarımızla istişare halindeyiz. Muhtarlarımızla istişare halindeyiz. Büyükşehir Belediyemizin üzerine düşeni yapacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı. Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ise, konuşmasında “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a şükranlarımı sunuyorum” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Öncelikle ilçemizle ilgili çöp sorunuyla ilgili üç yıldır yürütmüş olduğumuz süreç sonuçlanma aşamasına gelmiştir. Çöp transfer istasyonunu ihale aşamasına getiren kıymetli büyüğümüz, Büyükşehir Belediye Başkanıma şükranlarımı arz ediyorum. İlçemizin büyük sorunlarımızdan birini aşmış olacağız.”