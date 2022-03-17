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Başkan Büyükkılıç’tan çiftçilere 2.5 milyon TL’lik nohut tohumu desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere ücretsiz dağıtılmak üzere Sarıoğlan ilçesinde, 2 milyon 475 bin TL maliyetli 150 ton azkan cinsi nohut tohumu dağıtım törenine katıldı.

KAYSERİ 17.03.2022, 09:28
Başkan Büyükkılıç’tan çiftçilere 2.5 milyon TL’lik nohut tohumu desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere ücretsiz dağıtılmak üzere Sarıoğlan ilçesinde, 2 milyon 475 bin TL maliyetli 150 ton azkan cinsi nohut tohumu dağıtım törenine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen törene, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Sarıoğlan Kaymakamı Hatice Ruveyda Kahraman, Akkışla Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, ziraat odası temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Pilot bölge olarak seçilen Sarıoğlan ilçesinde uygulanan üreticiye tohum desteği projesi kapsamında 150 ton azkan cinsi nohut dağıtımı yapıldı. 2 milyon 475 bin TL maliyetli proje ile dekara 20 kilogram olacak şekilde yaklaşık 7 bin 500 dekar alanda nohut ekimi sağlanacak. Projede tohum dağıtımı yapılan çiftçilerden hiçbir ücret talep edilmezken, hasat ile birlikte verilen tohumları sonraki sene başka bir ilçede dağıtım yaparak proje devam ettirilecek.

Nohut Tohumu Dağıtım Töreni’nde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Allah birliğimizi beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Bizler burada birbirimize sahip çıkacağız, dayanışacağız, berekete vesile olacağız. Değerli başkanlarımızı, 16 kardeşimizi bağrıma basarak hiçbirini ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bizleri seven, güvenen hemşerilerimize layık olma yönünde gayret göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Allah’a şükürler olsun çok iyi bir noktadayız” dedi.

Tarıma, hayvancılığa, üretime özel bir önem vermek gerektiğinin altını çizen Büyükkılıç, “Pandemi döneminde de gördük ki, özellikle savaşlarda da görüyoruz ki bir ülkenin kendi kendine yeter olması lazım. Savunma sanayiinde de, tarımında da, ziraatında da, hayvancılığında da ekonomisinde de kendi kendine yetmesi lazım. Elden gelen öğün olmaz, o da zamanında bulunmaz. Onun için biz birbirimize yeteriz diyeceğiz. Birbirimize sahip çıkacağız, imkânlarımızı seferber edeceğiz. Tarıma, hayvancılığa, üretime özel bir önem vermemiz mutlaka gerekir. Bunun için çiftçi kardeşlerimizi, üretici kardeşlerimizi bağrımıza basıyoruz. Bir proje bağlamında bunu Sarıoğlan’dan başlattık. Elbette diğer ilçelerimize de inşallah yapacağımızdan hiç kaygınız olmasın” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde 12 ilçede uygulanacak ve yüzde 25’i Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan toplam bin 85 ton yazlık ekmeklik buğday tohumluğu dağıtımı yaptıklarını hatırlatarak, “Bin 85 ton buğday dağıttık. Bu çalışmaları bilimsel olarak yapıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde yapıyoruz. Laf olsun diye buğday dağıtmıyoruz, laf olsun diye nohut dağıtmıyoruz. Göstermelik icraatlar yapmıyoruz. O açıdan Allah’a şükürler olsun bilimi önemseyen bir anlayışın sahibiyiz. Organik ürünleri, doğal ürünleri önemsiyoruz, bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Elbette makine ve ekipmanlarımızla sizleri destekledik, desteklemeye devam edeceğiz, hiç şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.

‘Koyunlar Artıyor Meralar Şenleniyor’ projesi kapsamında ilk olarak bin 100 adet dağıttıklarını, ardından 3 bin 200 adet dağıtım yapacaklarını da vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Malumunuz Akkaraman cinsini alıyoruz, bölgemize dağıtıyoruz. Şu konuştuğumuz koyun projesiyle ilgili bu sene itibariyle tam 9 milyon. Herhalde şimdi alsanız daha fazladır. Şimdi konuştuğumuz buğdayla ilgili 5 milyonluk bir proje. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Traktör desteğini verdik, üzerinde durmuyoruz, unuttuk. Yeni destekleri konuşmamız lazım diyoruz. Aynı şekilde koyunlarla ilgili TÜRKVET üzerinden kayıtlı olanlara gerekli çalışmalarımızı yaptık, devam ediyoruz. Yine bu günde gördüğünüz gibi nohutla ilgili bir proje yapıyoruz. Yaklaşık 2 buçuk milyon liralık bir projeyi hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda yem bitkileri ile ilgili çalışmalar yapacağız. Bunu da 500 ton ilkbaharda, 500 ton sonbaharda vermek üzere bin ton da yem bitkisi vereceğiz. Daha fazla ihtiyaç olursa yine ekleriz. Allah verdikçe verir, bereketlenir inşallah.”

Başkan Büyükkılıç, 5.5 milyon metrekarelik bir alanda hayvancılığa nefes aldıracak, üretimin üssü olacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesi hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü anlatarak, “Malumunuz besicilikle ilgili pastırmanın, sucuğun merkezi olan Kayseri’mize destek vermek amacıyla Beydeğirmeni Bölgesi’nde projemiz vardı. Geçenlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı’mızla görüştüm. Kendisine her alanda bizlerden desteğini esirgemediği için teşekkür ediyor, dua ediyorum. Bu projemizi TOKİ ile işbirliği halinde yapar mıyız dedik. ‘Çalışmanızı yapın sunun, destekleyeceğim’ dedi. İnşallah bunun da böylece, oradaki besici kardeşlerimizin işini kolaylaştırmak bağlamında çalışma yapacağımızı buradan paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

2021 yılına kadar 50 milyon TL tarım ve hayvancılığa yatırım yaptıklarını, 2022 yılında da bu alanda 60 milyon TL yatırım maliyeti ayırdıklarını söyleyen Büyükkılıç, “Emek kokan ellerinizi hiçbir zaman bırakmayacağımızı, değerli çiftçi kardeşlerim, alın terinizin her zaman yanında olacağımızı belirtiyor, bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyor, yapılan bu çalışmanın hayırlı uğurlu olmasının temenni ediyorum” dedi.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da, Başkan Büyükkılıç’ın kendilerine bir baba şefkati ile yaklaştığını belirterek, “Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bize babalık yapıyor. Onun tecrübelerinden faydalanıyoruz. Allah bin kere razı olsun. Burada da toplanma sebebimizi görüyoruz, bir köylü dostu, çiftçi dostu. Bu projemizi kendisine ilettiğimizde ‘hay hay’ dedi. Sarıoğlan’ımıza vermiş olduğunuz destekten dolayı şahsım ve Sarıoğlan halkı adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Başkanımız, bugüne kadar götürmüş olduğumuz hiçbir proje geri dönmedi. Bütün projeleri sahaya indirebildik. Dolayısıyla üreten Kayseri, gelişen Türkiye düsturu içerisinde hareket ederken, büyükşehrimizin vermiş olduğu bu desteklerle her geçen gün biraz daha ileriye götürmeye çalışıyoruz Kayseri tarımını. Desteklerinden dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Üreticilerimize bereketli bir sene, bereketli bir sezon diliyorum.”

Sarıoğlan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Güneri de, “Bütün çiftçilerimiz adına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Çiftçimize desteklerinden dolayı Allah razı olsun. Başkanımız her zaman çiftçinin yanındadır” dedi.

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