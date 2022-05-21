Başkan Büyükkılıç’tan Çerkes Sürgünü’nün 158. Yılı mesajı:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çerkes Sürgünü’nün 158. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Tarihin en acı ve sarsıcı olaylarından biri olarak nitelendirilen Çerkes sürgününün üzerinden 158 yıl geçmesine rağmen bu hazin hadiseyi unutmadık, unutmayacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 158. Yıldönümü’nde mesaj yayımladı. Mesajında, Çarlık Rusyası’nın, 21 Mayıs 1864 yılında Çerkes halkının topraklarını işgal edip, Çerkesleri Kafkaslar’dan sürgüne göndermesinin üzerinden tam 158 yıl geçtiğini anımsatan Başkan Büyükkılıç; “Rusya’nın Karadeniz sahiline inme politikası sonucu Kuzey Kafkasya’yı ele geçirme amacıyla başlattığı kanlı Kafkas-Rus Çarlığı Savaşı’nda, Çerkes toplulukları, başta Osmanlı Devleti olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine sürgün gönderildi. Rusya tarafından Türk topluluklarına uygulanan ev ve tarlaları yakma yöntemi ile Kafkas halkı göç ve açlığa maruz bırakıldı” dedi. Büyükkılıç, resmi olmayan rakamlara göre o dönem 1,5 milyona yakın Çerkes bir ay içinde sürgün edildiğini vurgulayarak; “Sürgün yollarındaki şartlar, salgın hastalıklar, açlık gibi nedenlerle yaklaşık 500 bin Çerkes hayatını kaybetti. Acısı içerimizde. Tarihin en acı ve sarsıcı olaylarından biri olarak nitelendirilen ve insanlık tarihine "kara leke" olarak geçen Çerkes sürgününün üzerinden 158 yıl geçmesine rağmen bu hazin hadiseyi unutmadık, unutmayacağız” diye konuştu.

İnsanlık dışı süreçte Çerkeslerin zulme ve işgale karşı verdikleri kahramanca mücadelenin de hep hafızalarda yer almaya devam edeceğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç; “Ayrıca Kayseri’mizde Birleşik Kafkasya Derneği, Kayseri Kafkas Derneği ve Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği başta olmak üzere 3 ayrı ana dernek ve 6 köy derneği söz konusudur. Pınarbaşı ilçesi Uzunyayla bölgesinde 67 Çerkes köyü mevcuttur. Türkiye’de Samsun’dan sonra Kayseri en çok Çerkesleri bağrında barındıran bir il olmuştur. Bu çerçevede Kayseri’deki Kafkas Dernekleri’mizin de çalışmalarını yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“İnsanları ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bağrımıza basmanın onurunu taşıyoruz. Ülkemizde barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamaya devam etmeyi her zaman önemsiyoruz. Bu vesileyle, tarihin yazdığı en acı olaylardan olan 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 158. Yıldönümü’nde hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, şuanda Çerkes soyunu sürdüren kardeşlerimize de sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum.”