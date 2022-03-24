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Başkan Büyükkılıç’tan aspir ve yem bitkileri tohumu müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, endüstri, ticaret, tarım ve hayvancılık kenti Kayseri’de düzenlenen 17. Kayseri Tarım Fuarı’na katılarak, “Biz sizler için varız, sizlerin yanındayız. Salı günü aspir ve yem bitkileri tohumu dağıtacağız” dedi.

KAYSERİ 24.03.2022, 17:02
Başkan Büyükkılıç’tan aspir ve yem bitkileri tohumu müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, endüstri, ticaret, tarım ve hayvancılık kenti Kayseri’de düzenlenen 17. Kayseri Tarım Fuarı’na katılarak, “Biz sizler için varız, sizlerin yanındayız. Salı günü aspir ve yem bitkileri tohumu dağıtacağız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri OSB TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşen 17. Kayseri Tarım Fuarı Açılış Töreni’ne katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Kayseri Tarım Fuarı, Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı ile birlikte yapıldı. Hayvancılığın daha iyi seviyelere gelmesi, yaygınlaştırılması ve tarımla uğraşan çiftçilerimizin tarım ve hayvancılık sektörünün sektördeki gelişmeleri makine ve teçhizatları yakından takip etmelerini sağlamayı amaçlayan fuarda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, fuara katılan 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit’i selamlayıp, tüm şehitlere rahmet dileyerek sözlerine başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu sezon 16 ilçeye tarım ve hayvancılık alanında 60 milyon TL’lik bir çalışma götüreceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Tarım ve hayvancılık bizim için olmazsa olmazımız. Biz insanlara hizmet etmeyi seviyoruz. İnsanlarımıza hizmet etmeyi, yol göstermeyi, sahip çıkmayı, Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı mutlaka korumamızın yegâne çözüm ve ilaç olduğunu paylaşmak istiyorum” dedi.

“TOPRAKLARIMIZI DEĞERLENDİRECEĞİZ, MERALARIMIZI ŞENLENDİRECEĞİZ”

Büyükkılıç, bu alanda desteklerinin tüm hızıyla devam edeceğini vurgulayarak, konuşmasında, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 16 ilçe belediye başkanı kardeşimiz ile beraber sizler için varız, sizlerin yanındayız. Salı günü de aspir ve yem bitkileri tohumu dağıtacağız. Topraklarımızı değerlendireceğiz, meralarımızı şenlendireceğiz. Bu anlayış içerisinde çalışmalarımızı ve gayretimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Başkan Büyükkılıç’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın üretim seferberliğine baştan sonuna kadar katılıyoruz. Ekmedik dikmedik bir karış yer bırakmayacağız. Tabi ki biz bu işleri yaparken de bize destek olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanıma yapmış olduğu koyunculuk projesinden dolayı, yapmış olduğu yem bitkileri projesinden dolayı, dağıtmış olduğu aspir tohumluğundan dolayı, nohut tohumluğundan dolayı çiftçilerimizin emrine vermiş olduğu traktörlerden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur ise Tarım Hayvancılık, Gıda Fuarı ile Türk Dünyası Akraba Toplulukları Gıda Fuarı’nın şehre, bölgeye ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyerek, “Bu merkezimizde daha fazla fuar düzenleyeceğiz ve bu fuarların etkisinin ilimiz ekonomisinde daha canlı hale gelmesi için önemli katkılarda bulunacağımızı ifade etmek isterim” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç’a, Atlas Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Fuarın kurdele kesimi ile açılışı yapılırken, Başkan Büyükkılıç ve protokol stantları gezerek, tarım ve hayvancılık alanındaki ekipmanlarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Büyükkılıç, bazı tarım araçlarını yakından incelerken, fuarda Türk dünyasına ait yöresel kıyafetler ve halk oyunları gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı, 24-27 Mart tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.

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