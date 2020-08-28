Başkan Büyükkılıç’tan ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, tarihi büyük zaferlerle, kutlu fetihlerle dolu Anadolu’nun, dünyadaki yerini tescillediği 30 Ağustos Zaferi’nin hala ilk günkü coşku ve idrak ile anıldığını vurgulayarak, bu durumun ilelebet süreceğine işaret etti.

Başkan Büyükkılıç, “Düşman ülkelerin topyekûn saldırıyla üzerimize geldiği vatanımızda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki milletimiz de topyekûn bu hayasız akına bütün varlığı ile ‘dur!’ dedi. İman gücü ile vatan sevgisinin karşısında topların, tüfeklerin etkisiz olduğu bu şanlı mücadelede, ülkemizin zafere ulaşması bizler için bugün bayrama dönüşmüş durumda. Vatanı, dini, bağımsızlığı, bayrağı ve gelecek nesilleri için, sahip olduğu kıt imkânlara rağmen canını da ortaya koyan, kanları ve canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.