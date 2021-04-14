Başkan Büyükkılıç’ın turizm hamleleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hem tarihi hem de kültürel yapısı ile Türkiye’nin tam kalbinde yer alan ve 6 bin yıllık doğa ve tarihi geçmişiyle öne çıkan Kayseri’nin tanıtımı için yürütülen çalışmalar sonuç vermeye başladı. Kayseri, toplam yabancı turist sayısında 2019 yılında iller arasında 20. sırada yer alırken, 2020 yılında ise 13. sıraya yükseldi.

Her yıl 15-22 Nisan arası Dünya Turizm Haftası olarak kutlanırken, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerek yer üstü gerekse yer altı turizm potansiyeli bakımından turizm çeşitliliğinde önde gelen Kayseri, hak ettiği yere somut adımlarla ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin turizm konusunda yaptığı çalışmalar da karşılık buluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün il il turizm istatistiklerinde Kayseri, turist ziyaretçi sıralamasında 2020 yılında pandemiye rağmen bir önceki yıla kıyasla yükseliş kaydetti. Buna göre Kayseri, toplam yabancı turist miktarında 2019 yılında iller arasında 20. sırada yer alırken, 2020 yılında ise 13.sıraya yükseldi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin örnek belediyeciliğinin yanı sıra 6 bin yıllık tarihi ve kültürel geçmişe sahip örnek bir turizm şehri olarak anılması için gayret gösterirken, Büyükşehir Belediyesi de turizm konusundaki öncü hizmetleri ile şehrin tanıtımına katkı sağlıyor. Bu kapsamda, Kayseri’nin turizm anlamında dünyaya açılan kapısı sayılan Erciyes Kayak Merkezi, dünyada en gözde kayak merkezleri arasında yer alıyor. Hem kayak merkezi ve kış sporları konusunda hem de Kayseri’nin turizm değerlerini dünyaya tanıtma noktasında büyük görev üstlenen Erciyes Kayak Merkezi, başta Ukrayna ve Rusya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri ile ABD’den de turistleri misafir ederek Kayseri’nin adını dünyaya duyuruyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin en önemli turizm zenginliği olan Erciyes’ten sadece kış sporları alanında değil, geliştirilen projeler, yapılan sıcak su araştırmaları ve altyapı çalışmaları sayesinde sporun ve turizm faaliyetlerinin hemen her alanında yılın 12 ayı boyunca faydalanılması için gayret gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi, kadim kent Kayseri’nin, Yamula Barajı kıyısında milyon yıllık antilop, fil, gergedan, zürafa fosillerini ve Kaniş Karum’da Anadolu’daki tablet şeklinde ilk yazılı belgeleri gün yüzüne çıkardı. Arkeoloji turizmi yanında, zengin mutfağı ile gastronomi, kadim kültürü ile kültür turizmi, eşsiz doğa güzellikleri ile de şehrin zengin turizmini öne çıkarmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, benzersiz doğa ve tarih değeri Koramaz Vadisi’ni de, UNESCO Dünya Geçici Listesi’ne girmeye hak kazandırdı.

Başkan Büyükkılıç’ın önderliğinde Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin incisi Erciyes’ten Kapuzbaşı Takım Şelalesi’ne, doğa harikası olan Sultan Sazlığı’ndan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi’ne, Anadolu’da ticaretin ilk başladığı yer olan 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü’nden Kayseri Kalesi’ne ve Gesi Bağları’ndan, hanları ve kervansarayları gibi değerlerine kadar birçok tarihi eserini turizm alanında tanıtarak, marka bir şehir olma kararlılığını sürdürecek.