Başkan Büyükkılıç’ın spor projesine yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önemli spor projelerinden biri olarak hizmete açılan 2 ayrı kapalı tenis kortuna tenis severler yoğun ilgi gösterdi. Tesis, hizmete açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 bin 500 sporsevere hizmet verdi.

Başkan Büyükkılıç öncülüğünde her alanda olduğu gibi profesyonel ve amatör spor alanında da hizmetlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Aralık ayında 2 ayrı kapalı tenis kortunu hizmete açtı. Erciyes Üniversitesi Kampüsü karşısında inşa edilen tesis, sporseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kapalı tenis kortları yaklaşık 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde 2 bin 500’ün üzerinde sporcuya hizmet verdi.

Giyinme odaları, duş alanları ve otopark olanaklarına sahip tesis, yılın her dönemimde tenis severlere hizmet verecek. Tesiste spor okulları, yetişkin kursları ve tenis özel ders imkânlarının yanı sıra, tenis ekipmanları kiralama hizmeti de sunuluyor. Tenis severler 7 gün boyunca 08.00 ile 22.00 saatleri arası hizmet veren tenis kortları için saha rezervasyon, kayıt ve online ödeme işlemlerini www.sporaskayseri.com internet adresi üzerinden yapabilecekler.

Sporu önemsediklerini ve sporcuya değer verdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yakın zamanda Kayseri’mize güzel bir tesis daha kazandırdık. Sporu önemsiyoruz ve sporcuya değer veriyoruz. Sporseverlerimizin hizmetine sunduğumuz 2 ayrı kapalı tenis kortu tesisimiz, gördüğü yoğun ilgi ile nokta atışı bir hizmet olduğunu göstererek bizleri memnun etti. Tesisimiz hizmete gireli yaklaşık 2 ay olmasına rağmen 2 bini aşkın tenis severimiz tenis kortlarımızdan istifade etti” diye konuştu.